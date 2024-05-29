20歲中國女留學生新加坡墮亡　離畢業不足10天　家屬冀查明死因

留學新加坡的20歲少女李佳軒在當地墮樓身亡。父親李先生稱，女兒將在6月1日畢業，原計劃回國等待申請大學的錄取結果；出事前兩天，兩人還通過視像聊天，當時女兒並無不妥。他已與中國駐新加坡大使館聯繫，嘗試尋求各界幫助，也希望新加坡警方查清女兒死因，讓她安息。



《極目新聞》報道，李佳軒於2016年從浙江寧波赴新加坡留學。今年5月，她在新加坡加拿大國際學校完成所有IB課程及其考試，並陸續申請香港、澳門、澳洲多所學校的本科入學，正在等待錄取結果。

5月23日，李先生從女兒在新加坡的監護人處得知其墮樓身亡。當天早上7時許，在女兒居所相鄰單元的底層天井處，小區保安及清潔工發現其遺體。

留學新加坡的20歲少女李佳軒在當地墮樓身亡。圖為李佳軒生前照片。（極目新聞）

李先生隨即趕往新加坡，並與辦案警察接洽，查看女兒墮樓現場。李先生質疑，女兒墮樓的地點是她居所的相鄰單元，但兩個單元並不相通，為何會在此處墮樓；事發後，她的手機、電腦、平板電腦、Apple Watch等不翼而飛，且她被發現時身上沒有手機和錢包，但手握現金。

李先生向警方提出疑惑，要求查清女兒墮亡的原因，並提出要查看女兒居住地小區內大門、電梯等處的監控錄像，但沒有得到正面答覆，警察表示會依照當地法律辦事。他從辦案警察處得知，案件辦理時間或許需要3至6個月，結案時間最長需要3至6年。

李佳軒墮樓現場。（極目新聞）

出事前兩天，即5月21日晚，李先生曾與女兒視像聊天，處理大學本科申請的事項，女兒當時並無任何不妥。5月23日凌晨2時許，女兒還與兩名好友有過在線聯系。

李先生表示，女兒去世前已完成所有考試、大學入學申請，學業上沒有任何壓力。感情方面，她有一個交往了半年以上的男友，是同校學生，來自廣西。

李先生透露，李佳軒原定於6月1日畢業，「我女兒親口告訴我，6月1日就『解放』了，想去哪裏就去哪裏」，他早已訂好前往新加坡機票和酒店，準備等畢業典禮結束就和女兒一起回國，還準備6個大箱幫女兒搬行李。

李先生在骨灰領取處。（極目新聞）

李先生已與中國駐新加坡大使館聯繫，獲得領事保護協助，並獲建議要遵守並尊重當地的法規和辦事流程。李佳軒就讀的學校亦對其去世表達悲痛的心情。李先生希望，校方能協助自己與警方查清事情的真相。

目前，李先生已將女兒的骨灰帶回寧波，準備將她安葬在妻子的墓旁。等安排好女兒的後事，他將在本月底再去新加坡，「我會耗盡我一生的能量，使用理智和克制的方式來處理這件事情。我全力保持克制，保持冷靜來配合他們調查」。