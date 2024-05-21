在美26歲中國女博士失蹤5日　最後定位原始森林　沉屍河中被尋回

近日，就讀於美國達特茅斯學院（Dartmouth College）的26歲中國女留學生蔡可欣（Kexin Cai）失蹤。遺憾的是，當地警方周一（20日）晚上宣布，蔡可欣被發現死於康乃狄克河。



據外媒報道指，當地警方資料顯示，失蹤者為26歲的蔡可欣（Kexin Cai），是就讀於美國達特茅斯學院（Dartmouth College）心理與腦科學系的博士研究生。

蔡可欣最後露面是在5月15日下午3時左右，在當地Lebanon的德雷克巷（Drake Lane）。其失蹤時駕著一輛電動單車離開住所。她當時的電動單車為銀白色的「Fatboy 」。其iPhone手機的最後定位顯示其在一片原始森林附近，增加了搜索難度。

警方和志願者出動了船隻、直升機和無人機進行搜索；達特茅斯學院也有30人在附近樹林搜尋。警方亦呼籲公眾，協助尋找失蹤已5日的中國女留學生蔡可欣。同時表示，沒有任何跡象表明蔡可欣的失蹤與任何犯罪行為有關。

周一下午4時，當地一名漁民報告稱康乃狄克河沿岸有可疑跡象，急救人員5時36分打撈起一具屍體，隨後確認是蔡可欣的遺體。

據蔡可欣朋友介紹，蔡可欣一直有心理健康問題，稍早前還曾見過醫生。據其朋友說，蔡可欣曾在達特茅斯學院校醫院住院一晚，隨後被轉移到Lebanon的醫療中心。他最後一次見蔡可欣是5月13日，而在那之後蔡可欣再也沒有回覆他的信息，或其他熟人的短信。而醫院也說蔡可欣在幾日前就已出院。