日本水產止步之機　「俄羅斯螃蟹」橫渡中國市場

據《俄羅斯衛星通訊社》5月27日報道，俄羅斯出口中心稱，2023年，俄羅斯遠東地區最大的螃蟹捕撈公司對中國的產品供應增加了33%。「今日俄羅斯」稱，俄羅斯螃蟹出口企業正在「征服」中國市場。



報道指出，中國去年8月全面暫停進口原產地為日本的水產品後，俄羅斯部分水產品對西方的出口也因進一步的制裁受限，中國已成為俄羅斯遠東地區水產品的主要買家。俄羅斯蟹業集團公司高管認為，俄羅斯海蟹在華暢銷的主要原因是品質高、個頭大，批量供貨及時。

2024年5月16日，哈爾濱，中俄博覽會期間，俄羅斯食品宣傳活動上，正在出售的冷凍螃蟹。（視覺中國）

總部位於海參崴的俄羅斯蟹業集團公司是俄羅斯遠東地區最大的螃蟹捕撈公司，生產21種螃蟹產品，包括深加工產品，每年捕撈配額為18.2萬噸。2023年，俄羅斯蟹業集團公司佔俄羅斯對華活蟹出口總量的28%（8600噸，同比增長71%）。

在俄羅斯出口中心的支持下，俄羅斯蟹業集團公司參加國外展覽和商務活動，包括積極參加由黑龍江省商務廳、俄羅斯出口中心共同舉辦的「俄羅斯食品文化節（俄羅斯製造）」，活動於5月17日至21日在哈爾濱舉行。

俄媒稱，此類展銷會為中國買家提供了感受俄羅斯蟹業集團公司產品高品質的機會。

「今日俄羅斯」稱，在中國暫停進口日本水產品之際，俄羅斯對西方的出口因制裁受到限制，俄羅斯大幅增加了對中國水產品的供應。

日本駐華大使金杉憲治2024年2月20日與中國生態環境部部長黃潤秋舉行會談，會上日方要求中國解禁日本水產進口。（中國生態環境部圖片）

2023年，在日本政府無視國際社會強烈質疑與反對，強行啟動福島核污染水排海工作後，中方於2023年8月先後宣布全面暫停進口日本水產品，嚴禁食品生產經營者採購、使用原產地為日本的水產品加工食品、製作餐食或進行銷售，以全面防範日本福島核污染水排海對食品安全造成的放射性污染風險，保護中國消費者健康，確保進口食品安全。

俄烏衝突爆發後，美國於2022年3月禁止從俄羅斯進口海鮮，但一直未針對在第三國加工的俄羅斯海產品頒布禁令。然而去年12月，美國決定收緊這一限制，宣布禁止進口原產於俄羅斯但在第三國加工的鮭魚、鱈魚、狹鱈和螃蟹，該禁令於2024年2月21日生效。

在俄羅斯蟹業集團公司負責商業問題的副總經理尤羅娃看來，俄羅斯海蟹之所以在中國受歡迎，「其主要原因是品質高、個頭大，批量供貨及時。」

2022年10月19日，俄羅斯濱海地區，扎魯比諾村的港口，阿爾西中型拖網漁船上卸下的一箱箱帝王蟹。（視覺中國）

尤羅娃今年3月告訴俄媒，中國海鮮市場目前呈現顯著增長，其動力來自海鮮產品豐富，且中國消費者追求健康飲食。她預測，2024年，俄羅斯對中國的活蟹出口將比2023年增加7%-10%。

根據負責食品安全的監管機構——俄羅斯聯邦獸醫和植物衛生監督局的數據，就地區而言，俄羅斯水產品資源豐富的遠東濱海邊疆行政區和遠東薩哈林島的海鮮出口量在2023年飆升了72%。

2023年，中國成為俄羅斯遠東地區魚類產品的主要買家，其次是韓國、尼日利亞和日本。

此外，2023年，中俄貿易額達到創紀錄的2401億美元，中國連續14年成為俄羅斯第一大交易夥伴國。中國在俄羅斯外貿中的佔比也超過歐盟，成為俄羅斯的首要交易夥伴。

在遠東地區海鮮出口量增長之際，俄羅斯也在積極推動民用船隻建造計劃。

俄羅斯造船廠。（俄羅斯衛星通訊社）

當地時間5月27日，俄羅斯總理米哈伊爾．米舒斯京表示，俄羅斯政府將撥款超過30億盧布（約合2億6463萬元港元），以加快該國遠東地區造船廠目前的造船進度。米舒斯京早前表示，到2037年前，俄羅斯計劃建造1700多艘海河民用船隻。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

