大熊貓福寶回國「背有傷頭有洞」？韓網瘋傳被虐照6萬人連署抗議

大熊貓「福寶」因合約期滿4月從韓國返回中國，目前已結束隔離檢疫，搬入中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地繁育園，預計將於6月與公眾見面。



福寶深受韓國民眾喜愛，當時他返回中國時有高達6千韓國民眾含淚送別，不少韓國網民更在福寶返回中國後持續追蹤他的情況。社群平台《threads》此前流傳許多福寶近況圖，有網民稱，「福寶身體變髒與消瘦，而且額頭莫名多出一顆洞，背上也疑似出現傷痕」，韓國請願網站上更出現「拯救福寶: 停止虐待動物」連署。截至5月3日，已有68,965人參與連署。

中國大貓熊保育研究中心則發聲明否認，也在28日貼出福寶最新狀況，稱福寶生活非常正常。至於額頭上的洞，保育研究中心稱，額頭上凹陷的一個點，原來是「福寶」用頭頂在某一個地方睡出來的。飼養員檢查了這一處毛發，裏面的毛、毛根都沒有受到影響，是正常的。

針對部分網民批評福寶的生存空間過小，央視新聞此前解釋，一般旅外大熊貓回國後，都要經過隔離檢疫和適應期。通常隔離檢疫的時間是一個月，而適應期會長一些。因個體差異，每隻大熊貓對新的飼養環境、氣候、食物、飼養團隊等的適應時間是有差異的。為了讓福寶更好融入熊貓中心的大熊貓種群，基地特意安排福寶到繁育園生活一段時間，5月4日福寶已經結束隔離檢疫。

此外，先前有網絡傳言稱，拍到福寶有在接黑工，只要付費2000元人民幣就可以觸摸與拍照。對此，中國大熊貓保護研究中心發聲明反駁，強調未發現有非工作人員進入繁育園觸摸、投餵、拍攝福寶照片的情況。

韓國韓國網民連署要拯救福寶。(網頁截圖)

同時官方也調查，網友反映的照片是外部拍攝，對於拍攝者等相關人員正在進一步調查，一經查實終身禁止入園，歡迎網友們積極提供線索。

據了解，大熊貓「福寶」出生於2020年7月20日，是旅韓大熊貓「愛寶」和「樂寶」的第一個寶寶，有「福公主、福墩墩」等愛稱。根據中韓簽訂的協議，福寶須在年滿4歲前回到中國。

另外，福寶和飼養員宋爺爺和姜爺爺感情好，也成為網絡的熱話。送別福寶時，宋爺爺一段將頭靠著運送車痛哭的畫面，更是觸動大家的心。

送別福寶時，宋爺爺扶著車痛哭。(影片截圖)

少女時代徐玄點讚聲援福寶遭內地網民圍攻

少女時代成員徐玄日前也表態自己簽署「拯救福寶」活動，她表示「我希望福寶快樂，沒有被虐待。在韓國，福寶是多麼快樂」，甚至將IG大頭貼換成了福寶的照片。消息曝光後，讓許多內地網友不滿，認為徐玄輕信謠言，引發網絡罵戰。