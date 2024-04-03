旅韓熊貓「福寶」回國　6千人含淚送別　飼養員剛喪母仍堅持到場

旅韓大熊貓「福寶」，於4月3日結束在韓生活啟程返陸，6000多位民眾不畏天氣寒冷，凌晨4點就到愛寶樂園向福寶說再見，而與福寶最親密的飼養員姜哲元，儘管在4月2日剛歷經喪母之痛，還是堅持一路陪着福寶回到內地。



4月3日上午，南韓京畿道龍仁市天氣陰冷，儘管下着雨，還是有6000名喜愛福寶的市民，凌晨4點就在大門前等候，目送福寶離開，有來自濟州島的民眾受訪表示：「我從很遠的地方趕來，是為了最後一次目送福寶離去，希望給予我們幸福的福寶，以後也都能幸福」還有人哽咽說道「我今天一大早出發，在不久前抵達，因為從福寶那裏得到了很多快樂，所以忍不住來送行最後一次」不捨之情溢於言表。

福寶一直深受韓國民眾喜愛：（按圖了解）

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上午10點40分，福寶乘坐特殊防震車離開了愛寶樂園熊貓世界，車輛駛經樂園規劃的巡遊路線，並於上午11點在玫瑰園噴泉前，向粉絲們作最後的告別，大家深怕吵雜的驚動福寶，只能奮力揮舞手上的旗子，不少人強忍淚水，嘴裏喃喃自語「再見福寶，你一定要幸福」「福寶我愛你」。

和福寶最親近的、被稱為「福寶爺爺」飼養員姜哲元，可說是最不捨的一人，他和福寶的好感情，幾乎所有去過愛寶樂園的民眾都親眼目睹，福寶會乖乖坐在姜哲元的身邊撒嬌，而姜哲元也相當寵愛福寶，常常用竹子做出各種造型來哄牠開心，不過悲傷的是，就在福寶離開的前一天，姜哲元經歷了喪母之痛，但他還是決定陪伴福寶踏上返陸之旅，在給福寶的道別信中姜哲元寫下「多希望這一天不會到來，福寶的誕生，給很多人帶來了希望和幸福，我會一直陪在你身邊，直到你到達新家，我相信無論你在哪裏，都會表現得很好，即便過去10年、100年，你都是我們永遠的熊貓寶寶，謝謝你的到來，我愛你，福寶」。

結束1354天的旅韓生活，離開愛寶樂園後，福寶搭乘中方準備的包機，從仁川國際機場運往四川大熊貓保護研究中心，考量福寶的健康和安全，雙方進行了良久的溝通，為了防止移動過程中劇烈晃動導致危險，特製了寬190厘米、長130厘米、高135厘米、重270公斤的特製籠子，並在事前進行了充分的練習，幫助福寶適應，從愛寶樂園到仁川國際機場的路上，各路段都有警察護送。

此外，為了幫助福寶在陌生的環境中穩定下來，飼養員姜哲元將會全程陪伴福寶，在啟程前一周，中方派出專業大熊貓獸醫前往愛寶樂園，提前做好準備，除了福寶將搭乘的包機外，仁川國際機場還準備了一架備用包機，以備緊急情況，姜哲元和內地獸醫將會每隔20至30分鐘，就檢查福寶的健康狀況，機艙溫度維持在大熊貓喜歡的18℃，氣壓與其他客機相同，機上也準備了足夠福寶飛行途中吃的食物，包括竹子、窩窩頭、紅蘿蔔、水、蘋果，以及9種急救藥品，希望福寶能一路放鬆的回到內地。

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