大熊貓福寶歸國人氣不減 韓國民眾倡續租 旅行社組團帶人探貓
撰文：中天新聞網
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深受韓國國民喜愛的大熊貓福寶，因協議期滿於3日回到大陸。
不過牠的可愛身影仍在大家心中揮之不去，為此韓國民眾在8日提交提案，希望政府能支付租金「續租」福寶。
點圖放大看看福寶的可愛照片：
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熊貓「福寶」出生於2020年7月20日，是旅韓大熊貓「愛寶」和「樂寶」的第一個寶寶，有「福公主、福墩墩」等愛稱。
根據中韓簽訂的協議，福寶須在年滿4歲前回到大陸。於是牠在3日上午，搭車緩緩離開愛寶樂園，接着坐上專機回到大陸，當天雖然下着雨，還是有不少民眾聚集在樂園歡送牠。
而福寶的飼養員宋爺爺，一段將頭靠著運送車痛哭的畫面，更是觸動大家的心。
在福寶回到大陸後，還是有許多韓國民眾懷念牠的可愛萌樣，在各大社群平台上，充斥着福寶調皮搗蛋的樣子。
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8日在首爾市政府營運的市民平台網站上，出現一則名為「請考慮讓市民能再次見到福寶」的提案，內容寫到，為滿足大家渴望再次見到福寶的心，希望韓國政府可以再向中國支付租金，「續租」福寶。
該提案提出後，將由韓國政府相關負責部門進行討論，預計在國會議員選舉結束後的11日左右，提交給主管機關審議，不過要收到回覆，通常需要等到兩周後。
搭上這波「福寶熱潮」，許多韓國旅行社看準商機，推出到大陸的「熊貓之旅」行程，旅客可以自由挑選不同配套方案，在前往大陸旅遊的行程中，參觀2到3個大熊貓保護基地，其中包含福寶目前進行隔離的大熊貓保育研究中心臥龍神樹坪基地，以及大熊貓保育研究中心都江堰基地和成都大熊貓繁殖研究基地。
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