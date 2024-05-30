Tesla涉名譽權糾紛案一審宣判　博主封士明被判公開致歉並賠25萬

特斯拉汽車（北京）有限公司（下稱Tesla）與博主封士明名譽權糾紛案周四（30日）於上海市青浦區人民法院一審宣判，法院判決封士明公開發表致歉聲明，並賠償25萬元人民幣予Tesla。



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據了解，封士明是資深汽車達人。2021年4月19日，Tesla車主張女士在上海車展維權時爬上車頂，封士明被Tesla質疑為事件的組織策劃者。

對此，封士明否認，稱自己僅僅轉贈給了張女士一張媒體日通行證，並稱「給正常維權提供一些非必要協助≠組織策劃上車頂」。

2021年，封士明提起訴訟，稱Tesla在官方微博上公然污蔑他為車展事件的組織策劃者，令他遭受了大量網暴，相關的人身攻擊和謠言持續。到2022年初，Tesla方面提起反訴，向封士明索賠500萬，不過今年5月20日，封士明從律師處收到消息稱，Tesla撤回了對他的反訴。另外，2021年底，Tesla方面就封士明發表過的9條微博提起名譽權訴訟。

周四下午，上海市青浦區人民法院開庭並宣判。就封士明起訴Tesla名譽權糾紛一案，法院駁回封士明全部訴求；Tesla起訴封士明名譽權糾紛一案，法院判決封士明公開發表致歉聲明並賠償Tesla 25萬元。