浙江夫婦駕Model Y衝下山身亡　Tesla回應行車數據消失爭議

4月27日，浙江金華一對夫婦駕駛Tesla Model Y新車時，從盤山公路路段衝下山路，搶救無效身亡。警方透露，事發時車速達120km/h，且行車紀錄儀影片數據無故消失，事發現場亦未有任何剎車減速痕跡。

5月7日，特斯拉客服回應稱，若USB儲存空間已滿，或車主不慎點選暫停，行車記錄儀可能沒有辦法工作和正常運行。



據此前報道，陶先生夫婦去年底花30多萬元購入Tesla Model Y。4月27日，兩人駕車從蘭溪市梅江鎮準備返回金東區的金義新區，沿潘石線翻越太陽嶺（金東區境內）時車輛撞壞公路護欄並衝下山崖，雙雙身亡。

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事發後，家屬對事故提出幾個疑點，包括陶先生夫婦對出事的山路非常熟悉，從未在此路上出事故；為何車速高達120km/h；事故現場為何沒有剎車痕跡；為何行車記錄儀數據會消失。

家屬指出，車輛在行駛狀態時，行車記錄儀肯定有用，即使撞擊讓它癱瘓沒用，但總會紀錄下撞擊瞬間，「現在沒有了，這多少讓人覺得匪夷所思不得不產生其他想法」。

Tesla Model Y車主手冊中有關「行車記錄儀」的說明提到，司機駕駛時，行車記錄儀會記錄車輛周邊的畫面；若車輛探測到碰撞或氣囊展開等嚴重安全事件，行車記錄儀會自動將一段錄像保存到USB設備中。同時，行車記錄儀是否會自動保存嚴重安全事件錄像取決於幾個因素（例如力的大小、氣囊是否展開等）。切勿依賴行車記錄儀能夠自動記錄所有嚴重安全事件。

針對有關行車記錄儀的問題，Tesla 客服人員表示，行車記錄儀設置了自動保存或鳴笛式保存，且在發生碰撞點，在傳感器上會進行記錄。

Tesla 相關負責人稱，公司已關注到查次事故，目前以警方的信息為準，他們會提供警方必要的支持，但主要是警方在處理，他們不便過多干涉。

5月7日，家屬透露，警方經初步調查後掌握了幾個新情況。據警方解釋，事發車輛上共有3個（種）記錄設備，即行車記錄儀的記錄、黑盒數據、雲端數據。其中，黑盒的數據顯示確認事故發生時段內車輛車速最高達123km/h。

警方又稱，事發前的行車記錄儀的影片顯示車輛行駛正常，估計車速在30-40km/h；司機血液檢查結果正常，未飲酒。

Tesla 客服最新回應稱，Tesla 的行車記錄儀會循環保存最近一個小時的內容，若當時USB儲存空間已滿，或車主不慎點選暫停，記錄儀可能沒有辦法工作和正常運行，「這輛車具體是什麽情況，目前我們這邊還沒有收到記錄儀數據，也沒有收到交警發布的最終通知，所以我沒有辦法準確地給您答覆」。

家屬表示，目前只能靜等交警部門拿出正式的交通事故調查結論報告。