周志懷：「賴氏台獨」挑明兩岸關係三大不可調和分歧

前中國社科院台研所長周志懷31日發表兩岸關係評論，提出賴清德上台後，突出兩岸三大不可調和的分歧，包含政治定位、維護台海和平路徑，以及和平目的地截然不同，警示賴清德以「互不隸屬」為核心的「賴氏台獨」夢囈，勢必對未來台海和平產生極大的破壞性。



內媒《環球時報》31日刊載署名「資深台灣問題專家」周志懷的評論文章「『賴氏台獨』挑釁只會加速自我掘墓」，分析賴清德新政府上台後的台海政治情勢。

大陸學者周志懷認為賴清德執政，「賴氏台獨」只會加速自我掘墓。（海峽之聲網）

周志懷首先挑明，賴清德毫無改善兩岸關係之念，藉由就職演說拋出一篇充滿敵意的「台獨分裂自白」，等同在事關兩岸關係根本性質的問題上作出極具挑釁性和危險性的表述。

周志懷抨擊賴清德上台前後屢屢聲稱其首要任務是要維持台海和平穩定，但實質上要走的是一條「和平分裂」的邪路，其以「互不隸屬」為核心的「台獨」夢囈，勢必對未來台海和平產生極大的破壞性。

對於賴清德上任後的兩岸關係發展，周志懷指出兩岸出現三點不可調和的分歧。首先是兩岸政治定位截然不同，「這是決定台海和平穩定與否的關鍵」。北京要維護的台海和平是建立在中國大陸與台灣同屬一個中國的基礎上，賴清德的所謂和平穩定則是以雙方「互不隸屬」為前提的。

其次，維護台海和平的路徑截然不同。北京明確表示，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定，而賴清德新政府則是幻想倚仗外部勢力插手和干預。

第三，和平的目的地完全相反。周志懷舉賴清德在接受外媒採訪為例，稱他的目的地只是止於「和平」，這凸顯了和平只是他的手段，而分裂才是真正目的，這與北京要實現國家完全統一的目標南轅北轍。「這些根本分歧不解決，台海和平穩定就不可能得到保障。」

2024年5月27日，賴清德接見「美國聯邦眾議長指派外交委員會主席麥考爾跨黨派議員慶賀團」。（台灣總統府提供）

對於賴清德矢言維持兩岸現狀，周志懷認為，想在所謂「兩岸互不隸屬」或「台海和平國際化」的基礎上來保持現狀，那就無異於緣木求魚。周志懷強調，兩岸對話沒有「不設前提」的捷徑，共同政治基礎是兩岸對話之本，民進黨抽掉雙方對話基石，使的兩岸和平對話成為空喊。

最後，針對賴清德多次表示要結合國際社會的力量來保護台灣，認為美國的支持是他執政的「重要資產」。周志懷文章駁斥，「美國的支票是廢紙一張」，指出美國政府雖持續深度介入台海議題，但在宣稱不需要改變已有的「自己需要的對台政策框架」的同時，又與民進黨政府一起改變台海現狀，嚴重侵蝕台海地區的和平穩定。「賴清德想躲在外部勢力的大樹下納涼，但秋後的枯樹下早已無涼可乘」，任何「台獨」誤判與分裂妄動，任何外部勢力的介入與干涉，都不會從根本上改變台海局勢，反而只會促使兩岸更快接近統一。