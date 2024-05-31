與Tesla打2名譽權糾紛官司落敗　博主封士明：堅決不認可　將上訴

特斯拉汽車（北京）有限公司（下稱Tesla）與博主封士明名譽權糾紛案周四（30日）於上海市青浦區人民法院一審宣判，法院判決封士明公開發表致歉聲明，並賠償25萬元人民幣予Tesla。周五（31日），封士明表示不服兩起案件的判決結果，將依法提起上訴。



據早前報道，封士明是資深汽車達人。2021年4月19日，Tesla車主張女士在上海車展維權時爬上車頂，封士明被Tesla質疑為事件的組織策劃者。對此，封士明否認。他稱，自己在事件中起到的主要「作用」，是轉贈了張女士一張媒體日通行證，強調該證就是用於轉贈，並不違法，「她在2年後的同一天，自己向黃牛購買了該證，順利進館，說明獲贈通行證並不是她入場的必要條件」。封士明指，自己因Tesla官方的質疑遭受網暴、人身攻擊和造謠，因此於2021年5月提起對Tesla的名譽權訴訟。

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一審民事判決書顯示，上海市青浦區人民法院認定封士明在上述「上海車展事件」中確實存在擾亂公共場所秩序的違法行為，起到了組織、策劃的作用，判決駁回他的全部訴訟請求。

封士明表示，即便是自己不認可的警方的行政警告，也從未認定他是組織策劃者，否則處罰不會輕於張女士，認為法院判決不合理。他又稱，自己不僅沒有組織策劃，還成功勸阻張女士把事故車運至車展現場，多次力勸張女士找律師，注意合法合理維權。他認為，提供非必要幫助不是組織策劃，建議合法合理維權也不應成為過錯，一審法院事實認定不清，故決定提起上訴。

封士明是資深汽車達人，擁有近60萬粉絲。（微博）

另一方面，2021年8月，就封士明發布過的相關微博，Tesla提起了名譽權訴訟。案件同日開庭並宣判，判封士明公開發表致歉聲明，並賠償25萬元人民幣予Tesla。

對此，封士明表示，就自己發布的微博，除他的律師提交了相關證據與質證意見，其本人也提交了27頁補充質證，並詳盡列舉了發言依據，但被一審法院認為未充分、有效證明內容來源的真實性，「我發表的言論有大量依據，內容僅是陳述事實或即興調侃，不應被認定構成侮辱誹謗，法院也不應該苛求個體盡更嚴苛的審核義務」。對於兩案的一審判決結果，封士明表示堅決不認可，將依法提起上訴。