深中通道本月通車　料吸引港人赴中山旅遊　還釋放哪些經濟利好？

全長24公里的深中通道計劃本月通車，屆時深圳往返中山的交通時間，將從2個小時左右縮短至20分鐘左右。據深圳衛視「直財經」報道，深中通道開通後對於粵港澳大灣區居民而言，更是交通、住房、旅遊三大板塊的一次加速融合。



深中通道部分高速站經收費標準公布：

深中通道的意義在於中山市中心、珠海、粵西地區往返深圳市中心。它增加了珠江口兩岸的公路通過能力，從而進一步縮短珠江口兩岸部分區域的通行距離，與虎門大橋聯動形成從「V」到「A」的互補聯通。至此，「黃金內灣」得以閉環連接。

對於深圳人而言，相比經行虎門大橋，經行深中通道後既能縮短距離，又能交通節省時間，通行費也有望節省。經行虎門大橋里程約108公里，耗時約1小時32分，高速通行費約90元（人民幣，下同）。經行深中通道里程約68公里，耗時約1小時，高速通行費預計約81元。

深中通道作為跨越珠江口的理想選擇，實質上將沈海高速在珠三角段進行直通處理，並配備相關高速公路，形成了粵東西、兩廣和國家沿海的重要動脈網絡，顯著提升了珠三角及整個廣東省的互聯互通和運輸效率。交通效率的提升，無疑是經濟效益和社會效益上的一次大躍遷。

此外，深中通道的建成標誌着中山進一步被納入深圳都市圈，深圳自身的區域影響力以及人口、資金等勢必外溢至中山，推動中山經濟發展。同時，也助力深圳產業繼續向西擴展版圖，緩解深圳土地緊缺問題，為深圳的城市規劃和發展提供更多空間，促進城市可持續發展。

深中通道的建成，也將吸引更多購房者到兩地，促進房地產市場的增長。對於剛需購房者來說，選擇距離深中通道出口近的位置非常重要。中山馬鞍島、博愛路、翠亨、黎村等位於深中通道出口的區域，在深中通道開通後，對在深圳工作的年輕人等有住房剛需的群體來說，或將成為富有吸引力的購房熱點區域。

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不得不提的還有旅遊，中山擁有豐富的歷史文化和自然資源，如孫中山故居、中山市博物館、中山溫泉等，深中通道的開通將為中山的旅遊業帶來巨大的發展潛力。

深中通道開通當日，中山也將同步開通兩條深中跨市巴士，極大便利了兩地居民的出行，從而帶動兩地旅遊業進一步融合發展。

報道指，深中通道的開通，也勢必將吸引更多港人利用假期，「來一場早上香港車仔麵，中午深圳椰子雞，晚上中山脆肉鯇的港深中灣區一日遊。」、「深中的暢通，並不只是兩座城市的聯通，更是粵港澳大灣區的融合發展，各城市之間的互動，正激發更多經濟內生動力。」