內地1508萬人把直播當主業惟前景成疑　學者：98%恐難以溫飽

內地網絡直播盛行，現時有1508萬人把直播當成主業。5月24日，人力資源社會保障部發布公示，增加19個新職業，其中「網絡主播」備受矚目，媒體指這是為主播「正名」，有助於消除社會「不務正業」的職業偏見。然而學者近日撰文指出，行業中可能有98%的人連溫飽都有困難。另有業界人士指出，素人爆紅的現象背後多有團隊操作，在中國經濟下行之際，不看好直播產業的前景。



官媒《環球時報》4月初刊登中國科學院大學經管學院教授呂本富文章指出，截至去年底，中國有多達15.5億個短影音帳號，1508萬人把直播當成主業。超過六成的直播主是18到29歲的年輕人，據調查，其中95.2%的人月收入不到5000元（人民幣．下同），月入10萬以上的僅佔0.4%，意味着2%的直播主賺走80%的錢，剩下98%的直播主可能連溫飽都有困難。來自北京、曾是自媒體工作者的蘇小姐就向境外媒體表示，全民網紅時代早已過去，加上大環境趨勢和經濟下行，靠自身暴富可能性很小。

她又透露，草根崛起或是素人爆紅的背後都有團隊在操作。例如，5月中旬在抖音爆紅的直播主郭有才，一身復古裝扮在山東荷澤南站前直播翻唱90年代歌曲《諾言》，短短10天粉絲量突破千萬，日收入最高超過380萬，甚至「一個人帶火一座城」，讓當地變成每天40萬人造訪的旅遊熱點，當局還為此緊急修路，並派出3輛轉播車。

然而，爆紅後僅10天，微博熱搜就出現「必須割掉危害孩子這顆全民網紅毒瘤」，質疑郭有才「群魔亂舞」式的直播是社會毒瘤，之後官方不得不出手整治，公告禁止在車站附近從事文娛活動，郭也宣布短期停播。台灣創意點子數位公司創辦人陸意志指出，郭有才這種現象級網紅的激勵故事，告訴底層或中下階層的人，只要肯努力就有機會，而這是幕後推手打造頂級素人常見的劇本。

另外，據一名曾在上海擔任企業媒體公關多年的受訪者觀察，剛出社會的年輕人平均月薪4000到5000元，而在抖音刷流量，一人能賺8角，若直播拿到高價打賞，與平台分潤，確實比一般工作容易賺錢。而中國年輕人抱持着好高騖遠或躺平的心態，眼見網絡直播主可賺快錢，便一窩蜂跳進去。不過他也提到經濟每況愈下，直播主帶貨業績不好，收入也大減，因此並不看好中國直播產業在未來的發展。