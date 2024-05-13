椰樹集團畫風突變　主播著防曬衣「密實」出鏡皆因不服被罰款？

曾因廣告宣傳、直播帶貨風格多次陷入爭議甚至被處罰的椰樹集團，本月初再因擦邊球廣告被罰款40萬元人民幣。

5月11日，原本由熱褲美女、肌肉猛男直播的椰樹集團直播間，女主播清一式穿上防曬服，由頭到腳包裹得嚴嚴實實；男主播則穿上長袖上衣，再搭配藍色短褲。



椰樹集團以往的廣告和直播間風格，往往以椰樹集團大紅大黃的視覺為主，由多位女主播身穿緊身衣服、短褲，露出白滑長腿，一邊直播帶貨，一邊跳舞、做才藝表演。去年3月，椰樹集團一改以往風格，直播帶貨的主播變成穿緊身背心的肌肉猛男，他們一邊手持椰樹椰汁，一邊在直播間展示肌肉。

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5月11日，椰樹集團再開直播，背景牆寫有「椰樹集團2024海南安定幸福跑」字樣。女主播一改往日「清涼」的穿衣風格，身穿長長的防曬服，將臉部和全身包裹得嚴嚴實實，男主播則身穿長袖上衣，再搭配藍色短褲，先後再台上跳舞。

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《封面新聞》報道，河南澤槿律師事務所主任付建指出，椰樹集團本質上是一種借罰款來替代營銷的模式，即明知法律有禁止性規定，但仍然不斷逼近和踩踏法律紅線，受罰反而成為其「爭議式營銷」的資本，最終目的是為了提高銷售額。

付建指出，依據《廣告法》規定，商業廣告應當真實、合法，以健康的表現形式表達廣告內容，符合社會主義精神文明建設和弘揚中華民族優秀傳統文化的要求，椰樹集團在宣傳中常常使用美女作為賣點，並配有暗示性、爭議性文字，涉嫌低俗宣傳，這種擦邊營銷應受到抵制。

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本場直播引起網民熱議，椰樹集團旗下多個官方賬號用戶活躍度及互動飆升。有網民笑言，椰樹集團被罰後改變直播間風格，「感覺像家長訓孩子，孩子氣不過」，又質疑改變風格並非真正改變「擦邊」，而是用另外一種方式表達對處罰的不滿。

管不住根本管不住

新廣告詞：喝椰樹，好身材遮不住

椰樹：知錯、認罰、不改

椰樹集團主打一個全身反骨

主打一個不服對吧

買椰樹送不送防曬衣

都以為你在賣防曬衣，還是以前好看

什麽牌子的防曬衣？是要和椰樹合作了嗎

下次可以穿旗袍，穿的嚴實點的旗袍

