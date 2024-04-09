《消費者權益保護法實施條例》7月1日生效　完善消費糾紛解決機制

《消費者權益保護法實施條例》將於7月1日起生效。

4月9日，國新辦舉行政策例行吹風會，國家市場監管總局副局長柳軍介紹了《條例》5個方面的亮點，並表示《條例》帶動了金融、電商、直播、物業、維修、快遞、網約車等不少領域消費保障立法的完善。



《條例》在細化經營者義務、強化國家保護、完善爭議解決等方面作出一系列的規定，當中有5個方面的亮點。一是全面加大對消費者安全權、知情權、自主選擇權、公平交易權、安寧權、個人信息等保護力度，既是權利保障，也是行動指南。

二是作為基礎性的、綜合性的一般法，各領域的經營行為都要遵循其規定；作為傾斜保護消費者的特殊法，各行業的規章制度都要符合其精神。

三是對預付式消費、直播帶貨、「一老一小」、「霸王條款」、「刷單炒信」、「大數據殺熟」、自動續費、強制搭售等新領域新問題，作出專門的規定。

2024年4月9日，國務院新聞辦公室在北京舉行國務院政策例行吹風會，介紹《中華人民共和國消費者權益保護法實施條例》有關情況。（新華社）

四是完善消費糾紛先行和解、行政調解、多元化解等機制，把更多糾紛化解在源頭、消滅在萌芽狀態。

五是強化社會監督和信用約束，更好發揮消費者以及消協組織的作用，同時明確反對濫用權利、惡意維權。《條例》的出台將更好支持消費者依法維權，更好指引經營者依法經營，更好推動消費市場繁榮發展。

柳軍表示，《條例》的出台將更好支持消費者依法維權，更好指引經營者依法經營，更好推動消費市場繁榮發展。