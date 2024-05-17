無手女子街頭直播唱歌　遭｢鹹豬手｣拍臀後落淚　警拘淫狼

福建晉江一名雙手殘疾的女子，在街頭直播唱歌時，遭遇陌生男子「鹹豬手」拍屁股，其後不知所措、委屈落淚。當地警方通報指，已依法對涉案男子予以行政拘留。



事發於周三（15日），一名沒有雙手的殘疾女子，在晉江陽光時代廣場附近開直播唱歌時，突遭身後出現的陌生男子拍屁股，其後站在原地不知所措，更委屈落淚。

網傳影片顯示，這名殘疾女子身着白色上衣、淺藍色牛仔褲，失去雙手的她只能用雙臂夾住咪高峰。直播過程中，兩名男子從她身後路過時伸手拍了她的屁股，其後嬉笑離開。遭遇「鹹豬手」的女子顯得不安，一邊委屈流淚，一邊同直播間的觀眾說，「我們換個地方吧」。

晉江警方對涉案男子依法予以行政拘留。（微博）

當地警方周四（16日）對事件發布通報指，接獲陳某（女，24歲）報警稱，其在戶外直播時遭陌生男子拍屁股。經查，5月15日1時30分許，肖某（男，43歲）和熊某（男，45歲）經過陽光時代廣場路段時，肖某伸手拍打了陳某臀部，熊某將肖某推開制止，後兩人離開。目前，已依法對肖某予以行政拘留。

網民點睇：

「直接閹割吧…」

「他們真該死！」

「種惡因，必得惡果，惡人自有惡報。」

「她都已經這麽可憐了，還有人去調戲她。」

「看似手腳齊全，實際缺手缺腳，這樣大庭廣眾之下非禮，來個900天牢飯吧。」

