上海女銀行存款10萬卻全是練功券　驚揭朋友網購道具鈔還款

上海市民王小姐近日到銀行打算存入10萬元（人民幣，下同）現金，但客戶經理仔細核查後，發現鈔票顏色、重量甚至票面圖樣均與真鈔有所不同；拆開檢查後，該批「現金」實為面額100元的練功券。



5月23日，王小姐農業銀行上海長寧江蘇路支行存款，她從手袋中捧出一捆100元的封包券，面額總計10萬元。

客戶經理從王小姐手中接過現鈔，但仔細核查後，他發現鈔票的顏色整體偏黃，整體的重量也偏輕。經進一步仔細觀察後發現，裸露在外側的票面圖樣與真鈔明顯有異，判定存疑。

工作人員一邊安撫王小姐，一邊將情況向相關負責人匯報，建議當事人立即報警處理。此時，王小姐才將情況和盤托出，表示該批現鈔是一筆還款，她本人對於鈔票的真偽一無所知。

警方到場後將鈔票封存，留作證據。王小姐在工作人員的陪同下到派出所錄口供。據銀行了解，該封包券拆開後，正面全部為面額「100元練功券」的字樣，背面則印有「人民大會堂」圖案，是並無實際價值的仿真紙幣。

5月31日，上海長寧警方通報稱，經初步調查，25歲男子羅某因與王小姐存在債務關係，網購了「面值10萬元」的道具紙幣交給她作為還款。王小姐在未經檢查清點的情況下，攜該批道具紙幣到銀行存款，被銀行工作人員發現。

目前，羅某因涉嫌詐騙罪已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。