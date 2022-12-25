印製小面額偽鈔防「穿煲」　警搗毀家庭式作坊查獲2.3萬元半成品

電子支付愈來愈普及，新冠疫情更加快讓大眾習慣「無現金支付」，偶爾收到5元、10元的現金，相信不少人都不會即時辨別真偽。

在廣西河池市東蘭縣，有「家庭式」犯罪集團就利用前述的大眾心理製造偽鈔。12月17日，警方搗毀製造偽鈔的窩點，拘捕3人，並查獲價值2.3萬餘元（人民幣，下同）的成品、半成品偽鈔，以及多套作案工具、設備。



今年10月，警方接獲東蘭縣的市民舉報稱，有人使用偽鈔購物。警員到場後拘捕涉案者周某福，並在其身上搜出1680元偽鈔。經調查，周某福是湖南道縣人，曾因非法持有、使用偽鈔被處以刑拘。此次他試圖針對中老年小攤主使用偽鈔，未料當場被民眾識破。

周某福多次因使用偽鈔被刑拘，警方對其從何獲得偽鈔起疑，於是就此展開調查。經查，警方發現周某福極有可能製造偽鈔，且並非個人作案，其兒子周某、女婿陳某也存在重大嫌疑。

12月17日，警方成功將周某福等3名疑犯拘捕歸案，目前已被依法採取刑事強制措施。

警方調查發現，周某福等人在網上購買打印機、墨水等工具和材料，專門用於製造偽鈔。為了讓偽鈔更加逼真，他們不僅自學修圖技術，還通過各種途徑向所謂的專家請教。由於大額面值的人民幣容易「穿煲」，因此他們製造的大多是10元、20元、50元等小額面值。