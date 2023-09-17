古代沒有驗鈔機　如何識別假銀紙？4大防偽手段現代人也自嘆不如

在新聞或影視作品中，我們經常看見犯罪集團製造假鈔、瞞天過海的情節。



不禁讓人好奇，現代發明出許多防偽技術，仍無法完全避免偽鈔的存在，那麼在古代科技不發達，又沒有驗鈔機的情況下，要如何辨別銀票真偽，並杜絕私造偽鈔的行為呢？

【懶人包】一個圖輯看清中國古代4個杜絕假銀紙的聰明方法（點圖看相關內容節錄）：

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根據《梨視頻》報導，宋朝時期，出現了世界最早正式發行的紙鈔「交子」，不過在方便民間買賣的同時，假鈔也隨之產生。

《宋史》中寫道，交子流通不到20年，市面上就開始出現偽鈔，破壞了市場的交易秩序，使得各地控管財務的轉運使都想廢除交子，於是為了解決假鈔問題，各式各樣的防偽手段應運而生。

一、特殊紙張原料

古代銀票的用紙可是大有學問，每個朝代的紙張原料都不盡相同，且除了官方之外，市面上幾乎無法取得。

舉例來說，宋朝使用的是「川紙」，政府在四川設立「益州交子務」印發紙鈔，並於成都建立「鈔紙院」專門管理紙鈔真偽。宋、金、元時期則是選用高級原料「楮皮」，因此當時的紙鈔又被稱作「楮幣」或「楮錢」，提高了造紙技術和成本，一般人自然難以偽造。

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二、複雜的防偽技術

銀票上還會採用複雜的人物圖案、特殊印記和隱密題號，依據《宋朝事實‧財用》記載，紙鈔上的圖案「朱墨交錯」，還有不同顏色的鑄印，例如宋朝大觀年間的紙幣「錢引」上，就有紅、藍、黑，3種顏色的印信。

其次，紙鈔的印版多使用銅版而非木板，並利用精密的微雕技術，譬如清朝的「大清寶鈔」上就刻有龍紋，不是專業人士很難仿造，或是在銀票上印製一行難以察覺的小字，因為印記非常微小精細，必須用專業工具才能檢視。根據《百度百科》資料顯示，明清時期發明了一種「微雕章」，其中內容就是王羲之的《蘭亭序》，發行機關還會故意刻錯幾個字，以加強防偽效果。

另外，官府也會對紙鈔進行多重印壓，每向下流通一次，都會加蓋一個印，印上使用的字體也是難以仿製的「九疊篆」。

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三、更新週期短

銀票通常每1至2年就會改版一次，而且每次改版，舊版的紙鈔就會被銷毀，在這樣的速度下，銀票的流通週期十分短暫，即使真的做出了偽鈔，沒過多久就無法再使用了。

四、嚴酷的刑罰

其實歷代以來，都有嚴苛的《鈔法》遏止百姓偽造銀票，例如北宋規定，私造假鈔者必須流放3千里，若假鈔已經流入市場，則會被處以斬首；南宋時，還頒布了懸賞制，檢舉做假鈔的人就能得到賞錢1千貫，或是選擇加官晉爵，直接被封為「進義校尉」；此外，元朝的「中統元寶交鈔」與明朝的「大明通行寶鈔」，為了震懾想偽造的有心人士，便在紙鈔上印有警告，只要檢舉製作假鈔的人，不僅能獲得獎賞，還可分得對方的所有財產。

綜合以上原因，古人想偽造假鈔其實沒有想像中容易，甚至還有被處以死刑的風險，與台灣刑法規定「處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科15萬元以下罰金」的刑責相比，實在是嚴苛多了。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：古代沒有驗鈔機，如何防止人們偽造假鈔？揭秘4大防偽手段，讓現代人都自嘆不如 】