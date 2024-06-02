內地｢618｣　iPhone15系列價格降至歷史最低　競品挑戰致量價齊跌

近日，內地電商平台迎來「6·18」年中大促，iPhone 15全系列價格跌至史上最低。



5月31日晚間，京東宣布「6·18」加大iPhone降價幅度。其中，Apple產品京東自營旗艦店iPhone15 Pro Max最高優惠2350元（人民幣，下同），iPhone15 Pro直降2000元起。該旗艦店是蘋果官方授權經銷商。Apple產品京東自營旗艦店顯示，6月1日至3日，降價後，iPhone 15 Pro售價5949元；iPhone 15 Pro Max售價7749元起。

目前來看，京東自營店比淘寶天貓Apple store旗艦店降價力度略大。天貓Apple Store官方旗艦店顯示，iPhone 15 Pro售價6099元起；iPhone 15 Pro Max售價7949元起。相較於發售價格，降價幅度最高已超25%。iPhone 15官方全系降至歷史最低價。

有機構分析稱，一季度iPhone出現量價齊跌的情況，銷售表現較差。蘋果面臨競品的挑戰和壓力日益增大，亟需從軟硬件全方位升級創新來吸引消費者。

據此前報道，蘋果iPhone手機在內地尖端手機市場上競爭力持續疲弱。研究機構數據指出，今年第一季蘋果的市佔率僅為13.7%，跌出前5名，淪為「others」；日媒則指出，中美爭奪高科技領域主導權的戰火，造成蘋果在華業務蒙上陰影。