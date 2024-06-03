韓國大邱市長會晤中國駐韓大使　請求贈送大熊貓冀推動兩國關係

大熊貓福寶在韓國受到全韓民眾歡迎，近日，韓國大邱廣域市市長洪準杓在與中國駐韓國大使邢海明會面時提出，希望中方能向將於2027年完工的「大邱大公園」贈送一對大熊貓。

日前，中韓網民曾因歸國大熊貓福寶產生紛爭，有韓國民眾請願將福寶「歸還」韓國，甚至發起連署抗議活動。



5月31日，韓國大邱市長會晤首次到訪大邱的中國駐韓大使邢海明。（中國駐韓國大使館）

中國駐韓國大使邢海明於5月31日到訪大邱市，是其到韓履新以來首次訪問大邱。據中國駐韓國大使館網站消息，會面時，大邱市長洪準杓表示，歡迎邢大使訪問大邱市。韓中兩國毗鄰而居，友好交往歷史長達數千年，他本人和韓國民眾都衷心希望兩國關系順暢穩定發展。韓方堅持一個中國，他本人更是如此。洪準杓表示認為，台灣海峽兩岸就是一家人，終將實現統一。

洪準杓表示，大邱高度重視對華交流合作，不久前成功訪問了成都。得益於中國推進西部大開發，成都已發展成為國際化大都市。大邱日前開建「大邱大公園」，大邱市民熱切期盼能「請來」中國國寶大熊貓。為進一步便利韓國嶺南地區對華交往合作，希望開通大邱至成都直航航線。

居住在成都保護研究中心的大熊貓們▼

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邢海明回應表示，中韓是搬不走的近鄰、分不開的夥伴，俗話說「遠親不如近鄰」，發展兩國友好合作是大勢所趨、人心所向。建交30多年來，中韓關系全面快速發展，其速度在國與國關系中不多見，這給兩國人民帶來巨大福祉。當前中韓各領域交往合作加速恢復發展。今年1至4月，中韓貿易額達1026億美元，韓國重回中國第二大貿易夥伴國。

邢海明還強調，地方交流是中韓關系重要組成部份。大邱在韓國政治、經濟、教育等領域具有重要影響，希望市長先生帶領大邱走在對華交往的前列。他本人和中國駐韓國大使館將繼續支持大邱擴大對華交流合作，願向中方有關部門準確轉達大邱方面的希望。

雙方還就烏克蘭戰爭及國際地區問題交換意見。

中韓網民大熊貓福寶紛爭

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誕生於韓國的旅韓大熊貓福寶，於今年4月離開韓國愛寶樂園返回中國。目前在成都的中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地適應在中國的生活，預計於6月與公眾見面。

此前，社交平台《threads》流傳許多福寶近況圖，有網民稱，「福寶身體變髒與消瘦，而且額頭莫名多出一顆洞，背上也疑似出現傷痕」，韓國請願網站上出現「拯救福寶: 停止虐待動物」連署，甚至有民眾聚集在中國駐韓大使館門口抗議，請願將福寶歸還韓國。

事件再次引發中韓網民紛爭。有中國網民反擊道，「保姆要求親媽歸還孩子」、「熊貓是為增進友誼，若導致雙方撕扯，建議韓國取消熊貓外交」。