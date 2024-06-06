國鐵「靜音車廂」增至92列　將擴及內地與香港間跨境高鐵

自6月20日起，內地鐵路部門提供「靜音車廂」服務的動車組列車新增20列，拓展至92列動車組列車，更好地滿足廣大旅客對美好旅行生活的需求。



《新華社》報道，國鐵集團客運部有關負責人介紹，為營造文明有序、溫馨舒適的旅行環境，鐵路部門自2020年12月起在京滬、成渝高鐵試點「靜音車廂」服務，逐步擴展至京廣、鄭渝、京哈、滬昆、西成高鐵。

為進一步提升高鐵運營服務品質，優化旅客出行體驗，鐵路部門統籌運用動車組資源，持續拓展「靜音車廂」服務覆蓋範圍，在京廣、滬昆、貴南等高鐵線路上新增20列復興號動車組列車提供這一服務，包括4列內地與香港間開行的跨境高鐵列車，分別是往返於北京西站—香港西九龍站的G79/80，以及在深圳北站—香港西九龍站間開行的G5619/5656，屆時更多兩地旅客將體驗到更加安寧祥和的乘車體驗。

國鐵持續拓充「靜音車廂」服務，最新增設列車已擴及內地與香港間跨境高鐵。(黃浩謙攝）

該負責人表示，相關列車車票於6月6日開始發售。旅客可通過鐵路12306自主選擇購買「靜音車廂」車票，並遵守「靜音」約定，在車廂內保持安靜，使用各類電子設備時須佩戴耳機或關閉音源外放功能，將手機調至靜音或振動，照看好隨行兒童，避免喧嘩，共建共用文明、溫馨、安靜的列車旅行環境。