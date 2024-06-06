國企違規造假連環爆　累計21家被罰　最狠的4年虛增逾86億收入

今年內地大型國企造假案件頻傳，包含深圳特發集團、河北邯鄲國企匯金、新疆國企中泰化學，已累計有21家國企因違規行為及財務造假等被罰；其中位於遼寧省的錦州港公司，是內地首批政企分開的混合所有制上市港口企業，爆出4年虛增收入86億元（人民幣，下同）引發熱議。



綜合內媒報道，「國企造假」一詞5日登上社群媒體熱搜，引起廣泛討論。隨著「倒查10年財務數據」等強制措施的逐步落實，越來越多有規模和國資背景背書的企業被查出存在財務造假等嚴重違法違規行為。

據「同花順iFinD」數據顯示，截至6月4日，今年因違法違規行為被開具行政處罰決定書的國有企業已達21家，較去年同期增加13家；另已有18家上市國企被實施風險警示（ST）。其中最受熱議的是錦州港公司，涉及財務造假、虛假披露財報等違法違規行為。

錦州港是東北陸海新通道門戶港，也是遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古東部糧食南運的主要出海口，作為東北地區海陸運輸的重要物流節點，對於暢通國家「北糧南運」海上通道起著重要的樞紐作用。（中國水運報）

「格隆匯」報道，錦州港是一家位於遼寧省西部、渤海西北部的錦州灣北岸，是遼寧省重點發展的北方區域性港口、也是中國內貿散糧中轉第一大港，後來改制，成為內地首批政企分開的混合所有制上市港口企業。

報道介紹，2018年至2021年，錦州港透過子公司錦國投（大連）發展公司的中間操作，與大連和境貿易公司等7家公司開展無商業實質的大宗貿易業務，並以此虛增營業收入、營業成本和利潤總額，4年內虛增營收總額約86.24億元，虛增利潤總額約1.79億元。

對此，證監會擬決定，對錦州港責令改正，給予警告，並處以800萬元罰款，對相關責任人處以100萬元至400萬元罰款，並對董事長徐健、總經理劉輝採取10年以上市場禁入措施。

除錦州港外，其它如特發信息、海峽創新、中泰化學等國企相關財報中都存在虛假記載。無商業實質的貿易業務。

《中國證券時報》評論，曾經在資本市場中，國企被稱為股民的避風港，得益於企業資質、規模、健康的財務數據等，在投資者看來，國企有天然的信任感與安全感。而這種背書與信任卻成為企業違法違規的「保護傘」。有股民憤怒表示，以前以為只有民企會財務造假，如今2億散戶發現，國企竟然也是一路貨色，不再值得期待，感嘆「天雷滾滾，散戶承受了所有」。