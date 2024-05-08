將2鬆獅犬染成「熊貓犬」引爭議　泰州動物園：引進時已染色

近日，江蘇泰州市動物園內兩隻「熊貓犬」吸引不少遊客專程到場排隊打卡。不過，看似大熊貓幼崽的「熊貓犬」，實際是由鬆獅犬（Chow Chow）染色打扮而成。事件引起熱議，周二（7日），泰州動物園工作人員稱，兩「熊貓犬」在引進的時候就已經被染好色了。



據早前報道，遊客陳小姐5月3日去泰州動物園遊玩，在園內聽到很多遊客詢問「熊貓在哪兒」，於是她跟着其他遊客上前觀看，到場後才發現不是大熊貓，而是「熊貓犬」。

遊客到場後才發現不是大熊貓，而是「熊貓犬」。（澎湃新聞）

泰州動物園的官方簡介顯示：「熊貓犬」並不是一個特定的純種犬，而是一種外形酷似熊貓的寵物犬。這種稱呼通常用於描述那些被修剪成特定樣式，或者天生毛色分布類似熊貓的狗。牠們的典型特徵是白色底毛配上黑色斑紋，尤其是在眼圈和耳朵周圍，與大熊貓的面部特徵類似。

事後，有人認為將狗染成熊貓的樣子吸引客流，有虛假宣傳之嫌。對此，泰州市醫藥高新區市場監管局稽查大隊工作人員表示，「熊貓犬」沒有標注是熊貓，不涉及虛假宣傳。他又指這好像是彌補泰州市沒有大熊貓的遺憾，因為如果動物園資質和級別不夠，就引進不了大熊貓，大熊貓對飼養環境要求比較高，「這是動物園的一種營銷方式」。

周二，動物園工作人員再稱，兩「熊貓犬」是動物園特地引進的，而非外界所傳的向寵物店借，且牠們在引進的時候就已經被染好色了。至於日後是繼續以「熊貓犬」展出，還是以鬆獅犬展出，她表示暫不清楚，具體由領導決定。

據了解，目前兩隻「熊貓犬」已分別取名為「小湯包」和「小干絲」。