昆明展銷會商家「掛牛尾賣豬肉」　內地打假網紅揭發相機被摔壞

內地打假網紅「大娃除妖」日前在昆明國際會展中心展銷會上，發現有商家「掛牛尾賣豬肉」，當他揭穿商家內幕後，對方一怒之下竟將其相機摔壞。

當地市場監督管理局已對現場涉嫌銷售「假牛肉」的商戶立案調查。警方根據現場的閉路電視畫面，以及「大娃除妖」提供的影片，對打人者作出行政處罰。



5月30日，「大娃除妖」在抖音發布一段時長近5分鐘的影片，內容為他先後在展銷會中的兩個攤位買肉。購買時，商戶均稱自己是售賣牛肉，且其中一個攤位的「牛肉」價格僅45元/公斤。

「大娃除妖」發現，自己購得的「牛肉」的肉紋理及顏色，與正常牛肉有很大差別，遂與其中一商戶理論，該商戶後承認用豬肉染色冒充牛肉出售。雙方爭論時，一名男子上前搶奪其相機並摔壞，「大娃除妖」立即報警，並將展銷會商家涉嫌用豬肉冒充牛肉售賣給消費者的行為向市場監督管理局反映。

《央廣網》報道，「大娃除妖」介紹，5月29日前往展銷會，當天是展銷會的最後一天。他前往展銷會打假是因為收到網民反映有商戶用豬肉冒充牛肉售賣，到場後發現多間商戶在「濫竽充數」。

他表示，「我隨機買了兩家的肉，拿出來一看就發現不對了。因為牛肉肉質都是比較緊實的，我買的除了從顏色，還有氣味上接近牛肉外，肉質特別鬆軟，加上有網友跟我反映說在這個展會上買到了假牛肉，我就懷疑是豬肉」。

他續稱，有商戶將豬肉表面染成黃色，再塗抹上牛油以此偽裝成牛肉售賣，在攤位前掛上一條牛尾，再打著「親自宰殺小黃牛」的招牌，加之價格比市場上售賣牛肉的價格便宜許多，經營者又再三保證是賣牛肉，若不仔細辨認，消費者容易上當受騙，「有些消費者因此一次性購買了上千元的假牛肉」。

「大娃除妖」稱，商戶被當場揭穿賣假牛肉後，其中一商家老闆的兒子上前爭論，動手打人並摔壞相機，公安機關根據現場的閉路電視畫面及他提供的影片，對打人者作出行政處罰。同時，市場監督管理局對現場涉嫌銷售「假牛肉」的商戶立案調查。

官渡區市場監督管理局介紹，昆明國際會展中心向省外公司出租展廳舉辦「2024昆明夏季服裝展全國名優食品展」，展會開辦方涉嫌未按規定報告、對外地來參展的經營戶未嚴格履行入場查驗制度、巡查檢查制度。當局對展會舉辦方的違法違規行為立案調查，責令涉事經營戶停止經營，對經營戶涉嫌侵害消費者合法權益的行為立案調查。