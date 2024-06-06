貴州女商人向政府討2.2億工程費陷尋釁滋事被捕　獲不起訴處理

內媒早前報道，貴州47歲女企業家馬藝珈伊為六盤水市水城區承建10個政府項目，持續討要約2.2億（人民幣，下同）工程欠款8年，但區政府僅提出以1200萬元化解所有債務。該女企業家及為她代理債務執行的律師、律師助理等10餘人更被地方公安以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。該報道在內地引起極大關注。



貴州6日（周四）發通報指，馬藝珈伊及相關人員的尋釁滋事罪等均獲不起訴。其中7個項目應付的工程款約1.18億，已經支付完畢，另外3個停建未完工項目仍處在民事訴訟程序依法審理之中。



事主為47歲少數民族女企業家馬藝珈伊。（《中國經營報》）

通報指，經檢察機關審查查明，因馬藝珈伊與六盤水市水城區項目業主方存在債務糾紛，為向區政府施壓以實現訴求，2022年10月至11月，2023年9月至10月，經代理律師等人先後提議並商馬藝珈伊同意，僱傭他人採取蹲守、尾隨、偷拍偷錄、GPS定位器跟蹤等手段，實施非法獲取公民個人信息，並郵寄帶有威脅性質信件等行為，侵犯了公民個人私隱和生活安寧。

通報指，馬藝珈伊等5人已構成侵犯公民個人信息罪，但考慮到其犯罪情節輕微，到案後均認罪悔罪，可不予刑罰處罰，決定對該5人作相對不起訴處理。

此外，馬藝珈伊等10人實施尋釁滋事等擾亂社會管理秩序的違法行為，情節顯著輕微，可不以犯罪論處，決定作法定不起訴處理。

通報又指，馬藝珈伊承建的10個項目中，已經法院審判、仲裁裁決確認或者雙方達成一致的有7個項目，應付工程款約1.18億，項目業主方於案發前已支付8821萬元，欠付的3056萬元已於2024年5月17日支付完畢；另外3個停建未完工項目，因項目管理混亂，項目所完成工程量短期難以準確核算，項目業主方已於案發前支付工程款5549萬元，相關糾紛仍處在民事訴訟程序依法審理之中。