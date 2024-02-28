貴州女商人討2億政府欠款被捕　貴州省將由檢察院成立調查組徹查

由中國社會科學院主管的《中國經營報》26日（周一）報道，貴州47歲女企業家馬藝珈伊為六盤水市水城區承建10個政府項目，持續討要約2.2億（人民幣，下同）工程欠款8年，但區政府僅提出以1200萬元化解所有債務。該女企業家及為她代理債務執行的律師、律師助理等10餘人更被地方公安以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。該報道在內地引起極大關注。



2月27日，貴州六盤水市水城區政府回應稱政府欠款2.2億元以及僅以1200萬元化解債務的表述均不屬實。不過，官方說法也引發質疑。《中國經營報》的記者郝成27日曬出女企業家主張的六盤水拖欠2.2億工程款明細．稱此前尋求採訪多位當地官員未獲回覆。2月27日，貴州省長李炳軍表示，嚴格兌現政府承諾，全面清理拖欠企業賬款。目前，該案已移送六盤水市水城區檢察院審查起訴。

2月28日，貴州省人民政府新聞辦公室稱，已針對事件和網上輿論成立由省檢察院牽頭的調查組，對該案進行全面審查，嚴格依法辦理，維護司法公正。有關調查情況將及時向社會公佈。

據了解，早在2023年9月17日，北京某（昆明）律師事務所唐林律師，曾在社交媒體上實名舉報水城區區長趙慶強，濫用職權干預司法、插手具體案件辦理，包括水城法院及院長尹學俊等人積極配合，導致民營企業債權無法實現。

據公開資料顯示，現年48歲的趙慶強，1996年畢業於貴州省六盤水市農業學校桑蠶專業。目前，這所中專農校已不存在，於2002年併入六盤水職業技術學院。

不過這次的舉報並未受到高層的重視。2023年11月20日，唐林律師在辦公室樓下和馬藝珈伊協商案情時，被水城區警方抓走。此後，水城區政府再次和馬藝珈伊談判，要求以1200萬元平賬，剩餘所有欠債一筆勾銷，被馬藝珈伊拒絕。

律師曾發求救信：一周後卻被逮捕

唐林律師被抓當天，微博帳號「侯志濤本人號」發出求救信，稱自己是一名法律人，原北京某律所執業律師，曾從事律師工作十年。團隊6名成員、馬藝珈伊、唐林律師已陸續被抓，「我現在也被全國搜捕，定的是尋釁滋事。在這裡，我想澄清的是，我們沒有做任何違法、犯罪的事情。」

侯志濤律師表示，在代理執行過程中發現執行法院存在眾多違法、甚至涉嫌犯罪的行為，便通過微博等自媒體平台發聲。但是，當地執行法院「不僅不予以糾正，反而聯合當地公安，使用刑事手段，抓捕債權人負責人、債權人代理人」。

侯志濤律師曾在公安系統工作5年，頗有名望。（網絡圖片）

此求救信並未引起媒體的關注，更沒有影響水城區警方辦案力度。七天後，馬藝珈伊被刑事拘留，不久侯志濤律師也被警方抓獲。

據公開資料顯示，侯志濤律師曾在公安系統工作5年，主要從事刑事偵查工作。轉型律師工作後，專注執行、不良資產等法律專業領域10年，主編的《執行、執行異議與執行異議之訴辦案手冊》、《執行案件辦理規範手冊（365個標準動作指引）》兩本執行實務操作書籍，由法律出版社出版發行。

唐林律師則曾經在司法系統任職多年。此前，唐林不僅擔任過德宏州某縣檢察院反瀆職侵權局局長，後來還是昆明市中級人民法院法官，也曾是最高人民檢察院偵查專家庫成員。

公開資訊顯示，唐林在司法系統任職期間，曾偵辦職務犯罪案件52件，審理刑事、民商、行政、執行等各類案件1082件。唐林在檢察、審判工作中成績突出，多次被榮記「個人三等功」，給予「嘉獎」，被評選為「優秀共產黨員」、「先進個人」。

除貴州女商人外 2名律師9名律師助理被抓

據《中國經營報》報導，2024年1月，女企業家馬藝珈伊、侯志濤律師、唐林律師被以尋釁滋事罪批准逮捕，另有9名律師助理被取保候審。上述人員被指控的犯罪事實為發佈微博、抖音和轉發，以及郵寄針對水城區政府領導的舉報信。

對於多位法律人士被抓，水城區政府「情況通報」稱，「2022年10月，馬某某為討要有爭議的工程款僱傭耿某某、方某某採取安裝GPS定位器等手段跟蹤他人，非法獲取公民個人資訊；2023年9月以來，馬某某、侯某某等人編造虛假資訊，安排洪某某等3人、僱傭屈某某等5人在網上惡意炒作、在公共場所張貼不實大字報和拋散傳單。

因馬某某等人的行為涉嫌侵犯公民個人資訊罪和尋釁滋事罪，2023年11月27日公安機關依法對馬某某刑事拘留，同年12月27日對其依法逮捕」。

知名律師：貴州省應當成立更高等級的聯合調查組，予以徹查

對於水城區的《情況通報》，知名律師張新年認為，首先水城區政府是當事人，也是債務人。債務人這樣說債權人的壞話，本身就令人難以信服。他批平，「而且水城區政府新聞辦代表區委區政府如此通報，今後法院還怎麼判？」

張新年律師提出四條建議，希望該事件能得到公正處理：

一、對該事件，貴州省應當成立更高等級的聯合調查組，予以徹查。水城區委區政府不能再是調查組的組織者或參與者，而應該是被調查對象。

二、對相關案件，應當異地管轄或者提級管轄，避免地方權力干預地方司法。

三、水城區不是法外之地，尤其是水城區政府，應當懸崖勒馬。作為地方政府，在此事的後續處理上，如何取信於民？如何維護政府公信？應該實事求是，並如數欠債還錢，應該是遵紀守法的典範，而不是遊走向反法治的邊緣。

四、人民群眾的眼睛是雪亮的，人民群眾的監督力量是強大的，相信在上級的重視下，水城區政府欠債事件以及所涉及到的案件，都能獲得圓滿處理。

2月28日貴州省人民政府宣布成立調查組徹查

2月28日，貴州省人民政府新聞辦公室稱關注到該事件。貴州省人民政府強調高度重視，針對網上反映問題，已成立由省檢察院牽頭的調查組，對該案進行全面審查，嚴格依法辦理，維護司法公正。有關調查情況將及時向社會公佈。

貴州省政府稱，將依法平等保護各類經營主體的合法權益，依法依規清理歷史遺留問題，對侵害民營企業家正當利益的行為嚴肅追責問責，對採取非法手段謀取不當利益的行為依法查處，著力營造市場化、法治化的營商環境。

網民點睇：

貴州真是黑洞！地方政府都賴賬，這還談什麼市場環境？

利益、法治、信用、規則掌握在無監督的權力手中，這種絕對不是孤案。

難怪企業家都忙著轉移資產去國外。

還敢投資呢，忘記之前的女企業家受邀回鄉建廠，5年後廠成違建被強拆。

