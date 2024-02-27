貴州女商人討2.2億工程費陷尋釁滋事被捕？當地政府：報道不實

由中國社會科學院主管的《中國經營報》26日（周一）報道，貴州47歲女企業家馬藝珈伊為六盤水市水城區承建10個政府項目，持續討要約2.2億（人民幣，下同）工程欠款8年，但區政府僅提出以1200萬元化解所有債務。該女企業家及為她代理債務執行的律師、律師助理等10餘人更被地方公安以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。該報道在內地引起極大關注。



貴州六盤水市水城區政府27日（周二）回應稱，該報道中「水城區政府共欠企業約2.2億元」，以及「區裏要以1200萬元化解所有2億餘元的債務」均不屬實，又指涉事女企業家採取安裝GPS定位器等手段跟蹤他人，在網上惡意炒作、在公共場所張貼不實大字報和拋散傳單。



事主為47歲少數民族女企業家馬藝珈伊。（《中國經營報》）

六盤水市水城區政府發通報稱，2016年至2019年，涉事女企業家馬某某（即馬藝珈伊）分別承建野玉海景區10個項目。10個項目中，經法院判決或審計的項目8個，金額約1億1775萬元，目前已支付約1億1538萬元；未審計項目2個，根據項目建設單位提供的工程資料金額約4557萬元，目前已支付約3131萬元。上述10個項目共計金額約1億6332萬元，目前已支付約1億4670萬元，支付比例89.82%。

通報稱，「六盤水市水城區政府共欠企業約2.2億元」，以及「區裏要以1200萬元化解所有2億餘元的債務」的報道均不屬實。

通報又稱，2022年10月，涉事女企業家馬某某為討要有爭議的工程款雇傭耿某某、方某某採取安裝GPS定位器等手段跟蹤他人，非法獲取公民個人信息；2023年9月以來，馬某某、侯某某等人編造虛假信息，安排洪某某等3人、僱傭屈某某等5人在網上惡意炒作、在公共場所張貼不實大字報和拋散傳單。因馬某某等人的行為涉嫌侵犯公民個人信息罪和尋釁滋事罪，2023年11月27日公安機關依法對馬某某刑事拘留，同年12月27日對其依法逮捕。目前，案件已移送檢察機關審查起訴，正在依法辦理中。

《中國經營報》的記者郝成27日在社交媒體回應六盤水官方通報，稱此前尋求採訪多位當地官員未獲回覆，並曬出女企業家主張的六盤水拖欠2.2億工程款明細。