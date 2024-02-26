2.2億工程費政府只願還1200萬　貴州女商人討債陷尋釁滋事被捕

由中國社會科學院主管的《中國經營報》26日（周一）報道，貴州一名47歲女企業家為六盤水市水城區承建10個政府項目，持續討要約2.2億（人民幣，下同）工程欠款8年，但區政府僅提出以1200萬元化解所有債務。該女企業家更曾因被材料商等債主逼債而被毆打至全身受傷。



在2023年年末，該女企業家被地方公安以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。在她之前，為她代理債務執行的律師、律師助理等10餘人已被刑事拘留，涉嫌罪名均為尋釁滋事罪。



《中國經營報》報道指，事主為47歲少數民族女企業家馬藝珈伊。從2016年開始，馬藝珈伊的名下公司陸續承建了六盤水市水城區玉舍森林旅遊有限公司（水城區政府的平台公司，以下簡稱「森林公司」）和六盤水市野玉海山地旅遊度假區管理委員會（以下簡稱「野玉海管委會」）的10個政府項目。這些項目包括易地扶貧項目、幼兒園、小學、博物館、酒店、單軌高架遊覽車、度假區等。

至2020年1月，由於被拖欠工程款項等原因，馬藝珈伊名下公司徹底退出政府項目建設，並請求審計結算。然而等待近一年後，馬藝珈伊在同年年底突然被抓到水城區公安局，以涉嫌「拒不支付農民工工資」為由被刑事拘留，後辦取保候審。2021年3月警方以「偵查失誤」解除嫌疑。

事主為47歲少數民族女企業家馬藝珈伊。（《中國經營報》）

馬藝珈伊向《中國經營報》講述了自己被逼債的經過，指在2020年2月開始，機械商、材料商及各施工組開始逼迫追要欠款，她賣車賣樓也是杯水車薪。甚至野玉海管委會及森林公司領導「多次帶領材料商等債主幾十人，辱駡我、吐口水、軟禁我，到我辦公室喝酒撒尿、打砸、潑油漆。可是，明明是水城區政府欠錢不給啊。2022年8月20日我被毆打全身軟組織挫傷、左肋骨骨折，右腿膝關節至今不能正常行走」。

報道指，在2021年，在馬藝珈伊向六盤水市、貴州省反映相關情況後，森林公司、野玉海管委會分別出具文件，證明拖欠馬藝珈伊名下兩家企業工程款屬實，且說明項目未審計是發包人原因。在2021年9月，官媒央廣網對此作了報道，當地政府回應稱會盡快還債。

政府平台公司涉騙取貸款

2022年起，馬藝珈伊針對森林公司、野玉海管委會拖欠工程款的多項訴訟，陸續進入執行階段。但馬藝珈伊和律師發現，森林公司的財產被轉移，有變為空殼公司之嫌，而野玉海管委會則被注銷。

報道指，森林公司及野玉海管委會一直以來拒絕支付欠款的理由是部分項目未審計。執行代理律師通過法院調查令調取銀行資料發現，作為政府平台公司的森林公司在兩家國有銀行貸款5.8億元，並未用於借款用途，並轉入多家關聯公司，涉嫌騙取貸款。執行代理律師懷疑長期未審計，與該涉嫌騙取貸款行為有關。

2023年3月，在代表馬藝珈伊的律師的要求下，水城區法院凍結被執行人1500萬元。但到4月，水城區法院卻突然無理由解除凍結。代表馬藝珈伊的律師多次與法院負責執行的法官交涉，對方稱是法院領導受區領導指示的決定，自己也沒辦法。

自2023年9月開始，代表馬藝珈伊的律師向各級部門反映，並通過微博、抖音發布信息，批評水城區政府與水城區法院非法解凍，導致無法執行。

女商人及代表律師均被捕

報道指，馬藝珈伊於2023年11月被刑事拘留。在她之前，為她代理債務執行的律師、律師助理等10餘人已被刑事拘留。2024年1月，馬藝珈伊及涉案律師等人遭批准逮捕，9名律師助理則被取保候審。刑事拘留和批准逮捕的罪名均為尋釁滋事罪，犯罪事實即為發布微博、抖音和轉發，以及郵寄針對水城區政府某領導的舉報信。目前，該案材料已移送六盤水市水城區檢察院審查起訴。