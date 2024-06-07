河南村鎮銀行「爆雷」2年　路透：維權者遭押數月2人涉尋釁滋事

2022年，河南省多間村鎮銀行「爆雷」，全國幾十萬存戶近400億元（人民幣，下同）存款被非法騙取，大批存戶親身到鄭州維權，一度爆發警民流血衝突。事件至今仍未獲解決，據路透社周五（7日）報道，最少3名今年2月到鄭州維權的人士，迄今仍被當地警方扣押，其中2人被指控尋釁滋事。



2022年4月，多名存戶反映其在河南禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行無法取出存款。同年5月底，大批存戶到鄭州市銀行保險監督管理委員會外示威，舉起「還我存款」等標語抗議，要求當局保障數百億人民幣的金額能順利歸還投資者。6月，河南當局利用防疫手段限制銀行存戶自由出行，無論河南當地抑或外地存戶的健康碼均被賦予「紅碼」。

雖然官方曾墊支最少180億元，但不少民眾仍未能夠取回血汗錢。報道指，長沙商人、39歲的歐陽雲有數萬元存款被銀行凍結，今年2月，他到鄭州維權，與十多名抗議者在火車站外高呼「河南銀行，還我存款」。其家人以為他兩天後便會回家一起過年，但迄今過去數月，他仍未回家。

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報道引述兩名知情人士指，抗議者當時在街上逗留約30分鐘，直到一名尾隨他們、沒有顯示身份的男子大叫「收網」，之後多名抗議者被推上車載到警局。被扣押後26小時，他們才獲發放食物，但包括發霉的蒸饅頭，還有一些人在凌晨1時至5時間被叫醒及盤問，其中一人被銬住手腳。

目前，大部份抗議者已獲釋，但歐陽雲與50歲的史建建（音譯，Shi Jianjian）和胡慧明（音譯，Hu Weiming）卻仍沒有音訊。歐陽雲的家屬表示，歐是在2月9日被扣押，而警方出示的逮捕通知日期是3月19日。根據逮捕通知，歐陽雲和史建建被指控尋釁滋事，而胡慧明是否也遭到相關指控則無法確定。

2023年1月，史建建確診糖尿病，並在損失金錢後患上憂鬱症。對於其健康狀況，家屬表示擔心。至於胡慧明，據知情人士稱，其與歐陽雲一樣是名小商人，在今次弊案中盡失積蓄，其父親還在她被拘留期間因病去世。

維權活動中不乏小童及傷殘人士，多人手執標語要求銀行歸還存款。（微博＠二月蘭糯糯）

報道指，村鎮銀行「爆雷」事件及隨之而來的抗議活動，並非中國經濟放緩所直接造成的，但兩名分析人士認為，歐陽雲等三人受到異常嚴厲的對待，或反映了官方對愈來愈多與經濟有關的抗議活動的敏感性。他們指，民眾在與經濟相關的抗議活動中被扣押是常見，但通常幾天內就會獲釋，而參與政治抗議活動的人士則通常會被關押數月。

總部位於香港的東方資本（Orient Capital Research）董事總經理柯里爾（Andrew Collier）表示，中央政府急於制止有關抗議活動，是為防止經濟衰退時出現大規模騷亂。至於四間涉事河南村鎮銀行，以鄭州公安局、河南省公安廳和中國公安部，還有國家金融監督管理委員會，皆沒有回應。