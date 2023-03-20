美媒：有河南村鎮銀行存戶仍無法取款　於鄭州放掛布條氣球抗議

去年4月，河南省多間村鎮銀行「爆雷」，全國幾十萬存戶近400億元（人民幣，下同）存款被非法騙取，大批存戶親身到鄭州維權，一度爆發警民流血衝突。據美媒《自由亞洲電台》19日（周日）報道，3月12日有部分存戶在鄭州放大型氣球，下面懸掛抗議布條，控訴至今仍未取回存款。



《自由亞洲電台》報道指，河南村鎮銀行事件部分受害存戶分別在鄭州市的黃河大堤、萬達廣場、二七廣場等多地施放大型氣球，下方懸掛抗議布條。

網絡照片顯示，抗議布條寫有「河南侵吞存款天理不容」、「銀聯卡全球可取為啥河南不給取」等。

2022年4月，多名存戶反映其在河南禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行無法取出存款。事件發酵一個多月，2022年5月底，大批存戶到鄭州市銀行保險監督管理委員會外示威，舉起「還我存款」等標語抗議，要求當局保障數百億人民幣的金額能順利歸還投資者。

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同年7月，近3000名來自全國各地的銀行存戶到中國人民銀行鄭州支行外維權，當中不乏小童及傷殘人士，多人手執標語要求銀行歸還存款。當局在現場加派警力，除了在大派警員在旁，更有一批「白衣人」築成人鏈。銀行存戶被警察圍困後，雙方發生流血衝突，多人爭相走避。

在警民流血衝突次日，河南銀保監局、河南省地方金融監管局公布，會對4間村鎮銀行帳外業務客戶本金開展先行墊付工作，墊付對象為單家機構單人合併金額5萬元或以下的客戶。隨後，官方分批為10萬元、15萬至25萬元、40萬至50萬元的存戶墊付本金。

本年年初，4間村鎮銀行宣布，自1月9日起，啟動50萬元以上資金客戶預約辦理資金墊付。