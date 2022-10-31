富士康、村鎮銀行爆雷、水災　一年多三場輿論風暴　救救河南形象

河南，再一次陷入輿論漩渦。連日來，內地網絡上流傳富士康鄭州工廠部分員工非正常離廠的圖片和影片，其中包括一些員工在秋風蕭瑟下徒步返鄉的心酸畫面。



在高速公路、高鐵早已普及的今天中國，鄭州又是四通八達的交通樞紐城市，有通往各地的便捷交通工具，卻不料在天氣已經轉涼的當下，一些富士康鄭州工廠員工竟然徒步幾十公里乃至數百公里返鄉，着實衝擊世人的認知，以至於迅速引爆輿論場，成為內地熱搜新聞。

一些網民說富士康鄭州工廠員工拿着行李徒步返鄉的心酸畫面，讓他們想起1942年河南爆發饑荒時大量民眾逃難的往事。這雖不符合事實，是很不恰當的對比，但足以說明此事在輿論場上所產生的嚴重負面影響，勢必進一步侵蝕河南的公共形象。

富士康鄭州科技園。（資料圖片/中新社）

從目前的訊息來看，在一些富士康鄭州工廠員工徒步返鄉過程中，沿途有民眾為他們提供食物和水，展現了樸素的樂於助人的情誼。一些富士康鄭州工廠員工的老家縣市發了致富士康返鄉員工的信件，既側面印證了該事件的真實性，又展現了責任感。隨着該事件的快速發酵，10月30日下午開始，鄭州和富士康相繼披露更多訊息，「富士康廠區未發生重症感染現象，疫情總體可控」，「在返鄉前，充分尊重員工的去留意願，與企業員工進行充分溝通，去留自願，並做好點對點保障」。

但讓人不能不追問的是，鄭州究竟怎麼了？從鄭州官方最近公布的疫情訊息來看，比如30日為5例確診35例無症狀，並不算嚴重，可從網上流傳的訊息來看，鄭州似乎許多地方都處於封控之中。富士康鄭州工廠部分員工非正常離廠說明當地情況至少在民眾心理層面的感受與官方的數據明顯不成比例。問題究竟出在哪裏？

30日，內地媒體財經旗下的微信公眾號「財經十一人」在《鄭州富士康員工：工廠正常運作，部分員工選擇返鄉》一文中寫道：「部分員工擔心被感染，又擔心感染後隔離的情況。恐慌情緒在10月29日達到頂點。周元從一位同事處得知，29日上午，廠區內某個單採點，部分員工突然情緒爆發，將核酸檢測人員的桌子掀翻。包括周元在內的兩位富士康港區員工向《財經》記者確認，29日晚上八時許，員工踹倒了宿舍區臨時搭建起來、用以隔離的擋板，一批人拎着行李箱離開。」

若真實情況確實如此，說明鄭州富士康員工很恐懼新冠病毒，不信任感染後的隔離情況。他們應該多為免疫力較好的年輕人，是他們對新冠病毒的認知還停留在三年前，還是說他們擔心感染後包括隔離在內的情況可能會對他們正常生活造成嚴重衝擊？這是值得思索和調查的，因為內地防疫模式勢必要在合適時候有序放開，而什麼時候才是合適的，又和民眾對於病毒的認知以及政府的宣傳引導密不可分。

2021年7月，工作人員在富士康鄭州園區的生產車間內工作。（資料圖片/中新社）

目前關於富士康鄭州工廠和鄭州疫情的訊息還是比較少。內地媒體《環球時報》前總編輯胡錫進在《鄭州主流媒體在富士康事件上基本失聲，媒體不該是這樣的》一文寫道：「鄭州市主流媒體在富士康問題上的一度長時間失聲不應該，這非常不利於那些媒體的公信力，也不利於鄭州市一開始對富士康事件的平穩處理。現在一些地方的領導機關對媒體報道限制太嚴，初衷是想控制負面報道，維護社會穩定，但其實這樣做嚴重弊大於利，也是對黨領導新聞宣傳工作的機械主義誤解。」

筆者希望河南和鄭州的官方能儘快公布更多詳實的訊息，能及時為那些被封控衝擊的企業和民眾提供幫助，讓當地儘早恢復正常生產生活秩序，穩住經濟民生的大盤，維護產業鏈供應鏈的穩定，以安撫人心，努力補救已經受損的形象和公信力。

要知道，過去一年多時間，河南和鄭州相繼發生三起事件，在輿論場引發軒然大波。第一件事是去年7·20鄭州特大暴雨事故，後被國務院調查組調查認定為「對這場特大災害認識準備不足、防範組織不力、應急處置不當，存在失職瀆職行為，特別是發生了地鐵、隧道等本不應該發生的傷亡事件」，「存在形式主義、官僚主義問題」，「關鍵時刻統一指揮缺失，失去有力有序有效應對災害的主動權；災情訊息報送存在遲報瞞報問題，對下級黨委政府和有關部門遲報瞞報問題失察失責」。

7月，多地的河南村鎮銀行儲戶反映自己的健康碼再次被遠程賦「紅碼」。（人民日報健康客戶端）

第二件事是今年上半年的村鎮銀行暴雷和給儲戶賦紅碼的鬧劇。健康碼本是用於防疫，國務院聯防聯控機制綜合組早就規定各地不得擴大健康碼應用範圍，切實防止「碼上加碼」，但河南竟然出現紅碼防民的荒唐鬧劇，並且一而再、再而三出現。當時連中國共產黨機關報《人民日報》旗下的人民網都刊出措辭嚴厲的評論《又現賦紅碼，河南怎麼了》表示，「這膽子也太大了」，「首先，違背中央政令」，「其次，頂風作案，蔑視民意」，「最後，毫不珍視河南形象」，「當前，無數河南人都在努力修復形象，而賦『紅』事件的再次發生，導致無數人的努力付之東流」。

遺憾的是，河南和鄭州尚未擺脱前兩件事蒙上的陰影，便又發生富士康鄭州工廠員工徒步返鄉事件，河南和鄭州的形象和公信力雪上加霜。這除了讓人同情河南人民的不易，更讓人不能不去追問，河南和鄭州的一些為政者有負人民的期待，他們欠人民一句對不起。

筆者早前在《追問紅碼事件：河南正在遭遇一場公共形象危機》一文中寫過：「長期以來，位居中原之地的河南，既是糧食大省，又是人口大省，對於中國經濟社會大局有着重要貢獻。多年以來，河南為中國各地輸送了大量的人才，人們大都很文明、善良。這樣的大省本不至於公共形象欠佳，但事與願違。究其根源，從今次河南紅碼防民的鬧劇來看，這恐怕與河南治理和法治水平跟不上社會發展和時代進步的需要密切相關。」現在看來，這一問題更加緊迫，踏踏實實提升治理的現代化和法治水平，救救河南的形象，已是燃眉之急。