河南四家村鎮銀行新進展　啟動50萬以上客戶預約資金墊付

去年4月，河南省多間村鎮銀行「爆雷」，全國幾十萬存戶近400億元（人民幣，下同）存款被非法騙取，大批存戶親身到鄭州維權，一度爆發警民流血衝突。

近期，涉事的4間村鎮銀行有最新進展，自1月9日起啟動50萬元以上資金客戶預約辦理資金墊付。



《北京商報》報道，禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行宣布，自1月9日起，啟動50萬元以上資金客戶預約辦理資金墊付。

1月9日，不少存戶收到短訊，提示客戶在上述4間村鎮銀行購買的產品資金超50萬元的部分可以進行預約辦理。

存戶收到河南村鎮銀行事件涉事銀行的通知。（新浪財經）

4間村鎮銀行的客服人員均稱，在收到短訊通知後，客戶可登陸相關村鎮銀行官網，找到2022年9月16日發布的線上業務客戶現場辦理公告，進行客戶信息預約登記，收款帳戶盡量與前次墊付收款帳戶一致。

去年7月起，河南銀保監局、河南省地方金融監管局陸續向50萬元或以下客戶墊付資金。河南銀保監局、河南省地方金融監管局的公告稱，50萬元以上的按照50萬元墊付，未墊付部分權益保留，根據涉案資產追償情況依法依規予以處理。

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河南村鎮銀行「爆雷」事發經過

2022年4月，多名存戶反映其在河南禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行無法取出存款。事件發酵一個多月，2022年5月底，大批存戶到鄭州市銀行保險監督管理委員會外示威，舉起「還我存款」等標語抗議，要求當局保障數百億人民幣的金額能順利歸還投資者。

2022年6月，為阻止有人到當地信訪，河南當局利用防疫手段限制銀行存戶自由出行，無論河南當地抑或外地存戶的健康碼均被賦予「紅碼」。雖然當局解釋是大數據信息庫出現問題所致，但健康碼被用作防疫之外，河南省當局「公器私用」一時間引起輿論熱議。

新華社旗下《半月談》雜誌更發表評論文章指，事件暴露出「權力任性」的危險傾向；《人民日報》旗下媒體《俠客島》亦發文指，有關做法是典型的懶政塞責，疫情防控措施被隨意用於「社會治理」或「維穩」目的，不管是誰授意都應被嚴肅追究責任。

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同月，許昌市公安局發布通報指，2022年4月19日，許昌市公安機關依法對河南新財富集團投資控股有限公司涉嫌重大犯罪立案偵查。初步查明，2011年以來，以該公司實際控制人呂某為首的犯罪團伙涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。警方已拘捕一批疑犯，依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。

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新財富集團背後實控人呂奕。（微博＠頭條新聞）

2022年7月，近3000名來自全國各地的銀行存戶到中國人民銀行鄭州支行外維權，當中不乏小童及傷殘人士，多人手執標語要求銀行歸還存款。當局在現場加派警力，除了在大派警員在旁，更有一批「白衣人」築成人鏈。銀行存戶被警察圍困後，雙方發生流血衝突，多人爭相走避。

在警民流血衝突次日，河南銀保監局、河南省地方金融監管局公布，會對4間村鎮銀行帳外業務客戶本金開展先行墊付工作，墊付對象為單家機構單人合併金額5萬元或以下的客戶。隨後，官方分批為10萬元、15萬至25萬元、40萬至50萬元的存戶墊付本金。

河南村鎮銀行近3000存戶維權遭圍困 爆發警民流血衝突