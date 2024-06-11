中國餐飲新秀打敗KFC等西方連鎖巨頭　英媒分析幾大優勢

英國《經濟學人》周刊日前報道稱，中國快餐新秀打敗麥當勞（McDonald's）和肯德基（KFC）。



內地KFC日前推出香蔥皮蛋蛋撻。（微博）

報道指，西方連鎖快餐店過去在中國的休閒餐飲市場佔據主導地位。肯德基落戶一個中國城市曾被視為發展里程碑。如今，中國擁有約1萬間肯德基門店，是其美國門店的兩倍多。此外，Starbucks在中國擁有7000多間門店、麥當勞則擁有6000間門店，「外國品牌的資金和聲望曾使得本地企業很難與之競爭。」

報道續指，但現在形勢正在轉變。今年一季度，Starbucks在中國的銷售額按年下降8%，「對外國連鎖店失去了興趣的中國消費者卻轉而追捧國內餐飲連鎖店」。

瑞幸咖啡去年新開了8000間門店。（視覺中國）

塔斯汀的烤鴨漢堡。（微博）

報道提及，在漢堡中加入北京烤鴨或麻婆豆腐等本地美食而非牛肉的塔斯汀在過去半年新開約1600間門店，使其門店總數超過7000間。另一個漢堡連鎖店華萊士現有2萬多間門店。成立兩年的咖啡連鎖店庫迪咖啡（COTTI）計劃在2025年年底前將門店數量從去年10月的6000間增加到2萬間。而較老牌的瑞幸咖啡去年新開了8000間門店。蜜雪冰城則在3.6萬間門店銷售珍珠奶茶。

報道說，蜜雪冰城2023年前9個月實現凈利潤25億元人民幣，該公司可能很快會尋求在香港進行規模10億美元的首次公開募股。其競爭對手茶百道4月份上市時籌集了3.3億美元。另一個對手霸王茶姬據說正準備在美國上市。

至於中國國內餐飲連鎖店突然流行的重要原因，報道稱，它們價格低廉。「隨着中國經濟增長放緩，消費者沒有放棄拿鐵咖啡，而是降低了消費水平。瑞幸咖啡的促銷價格是Starbucks同等飲料價格的三分之一。蜜雪冰城和庫迪咖啡也提供同樣廉價的飲料。」

蜜雪冰城。（網上圖片）

庫迪咖啡由瑞幸創始人、前CEO錢治亞女士攜瑞幸原核心團隊創立。（微博＠COTTICOFFEE庫迪咖啡-臨沂）

報道認為，另一個原因與地理有關，許多本土連鎖店來自上海等中國富裕大都市以外的地方，這使得當地人能夠利用這些地方更為活躍的消費情緒。瑞銀集團最近發現，相比大城市的居民，小城市居民傾向於在餐飲、化妝品和運動裝上花更多的錢。

但報道指出，外國競爭對手正在迎頭趕上。今年1月至3月，肯德基和必勝客（Pizza Hut）在中國新開的門店大約60%位於三線及以下城市。麥當勞計劃於2028年之前在華開設4000間新餐廳，預計其中許多將落戶較小的城鎮。