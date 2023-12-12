少1秒即扣分、日碰消毒水22次　瑞幸曝要員工頻繁洗手致「爛手」

近日，瑞幸咖啡被曝要求門市員工必須經常洗手，若按工作8小時算，則一名員工至少洗手8次，清洗抹布22次，觸碰消毒水22次，而在頻繁洗手和接觸消毒水之後，部分員工手部皮膚變得粗糙，甚至出現皸裂、褪皮等現象，一些員工會假裝洗手以應付檢查和減少手部受傷。



據東方網·縱相新聞報道，今年10月，記者以員工的身份臥底了上海一家瑞幸咖啡店，發現員工每個整點必須洗手，摸過頭髮、圍裙就要洗手，雙手至少搓揉20秒，且關水龍頭要隔著擦手紙。同時，員工還須每30分鐘更換用於清潔食品接觸面的消毒抹布，期間會接觸到消毒水。以工作8小時一班計算，每人每班至少洗手8次，清洗抹布22次，觸碰消毒水22次。閉店後，員工還要用清潔劑清洗奶缸、剪刀、冰匙、量杯、茶夾、咖啡機奶倉等。

經兩天工作後，臥底的記者十指乾燥緊繃，其中右手如樹皮般粗糙，又乾又裂，密密麻麻的「口子」猶如縱橫交錯的溝槽。而且，雖然工作時可戴上PVC手套或一次性透明手套，但除了手上有傷口者外，實際上很少有員工一直戴手套工作，主要是因手套易濕、不便工作，容易降低工作效率，進而導致績效受影響。

據南都灣財社報道，周一（11日），多名瑞幸一線門市員工證實員工經常需要洗手，在廣東一家門店兼職的小林（化名）透露，他每小時需要用洗手液洗手20秒，公司要求洗手要搓出泡沫、沖洗乾淨後再用紙巾擦乾 ，而雙手無論碰到身體任何部位，或是觸碰到除了操作台以外的東西，抑或是走出吧台，都要洗手，「即使是休息時，遇到整點也要洗手」。員工還需要每半小時更換一次清潔食品接觸面的消毒抹布，每3小時更換一次消毒水，晚上打烊時則要用多用途清潔劑清洗店內的物品。

小林表示，在頻繁用洗手液洗手後，雙手又乾又癢，甚至出現脫皮和過敏症狀；另有在上海一家瑞幸門市工作的員工表示，頻繁洗手下，她的手很快就皸裂，最終入職約一個月就因「爛手」離職。另外，報道指，為了應付檢查和減少手部傷害，一些瑞幸門市員工會藉著攝影機照不到的角度假裝洗手。不過並非每家分店都有空間如此「走精面」，小林表示，其所在的門市有嚴格的視訊監控，區域經理每天都查看，其同事曾經因為洗手僅少了1秒就被扣分，因此他們基本上不可能減少洗手次數或假裝洗手。

對於事件，華東理工大學化學與分子工程學院教授、博士生導師王利民表示，瑞幸門市使用的洗手液是廣譜抗菌劑，廣泛用於化妝品、洗滌劑，一般不建議直接 接觸手部。同時，作為高效的消毒殺菌劑，也不建議徒手使用消毒粉。長期使用這兩類含氯產品，會對皮膚敏感族群造成手部過敏。

廣東至信忠誠律師事務所律師董亞民則表示，法例規定生產經營單位必須提供員工必要的、安全的勞動防護用品，正確穿戴和使用勞動防護用品也是員工必須履行的法律義務。在許多員工出現手部皮膚的事實下，瑞幸應當認識到為員工提供合適長度和材質手套的重要性。員工遇到此類問題時，可向瑞幸推薦合適長度和材質的手套，並要求提供手套、護膚乳等等適合的勞保用品；並建議瑞幸按照工作崗位不同靈活處理洗手問題；當因為工作需要治療手部皮膚問題時，員工可主張醫藥費應由瑞幸承擔。