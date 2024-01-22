茅台瑞幸｢龍年醬香巧克力｣今日開售　惟盛況不再：用戶定位不精準

去年，內地咖啡品牌瑞幸與國酒茅台合作，推出「醬香拿鐵」後爆火一杯難求。今日（22日），二者合作的新品「龍年醬香巧克力」正式開賣，不過截至發稿時間，並未出現如「醬香拿鐵」一樣全城售罄的盛況。



產品介紹顯示，這款新品標示「0咖啡」，僅以巧克力預調液和白酒風味厚奶為主，「每杯都含貴州茅台酒。」該款新品分冷熱兩種口味，單杯售價為38元，折扣價格為18元。

社交平台上，用戶對這款新品的評價兩極，有網民稱口感「殺瘋了」，但也有吐槽稱「說好喝的是收錢了嗎？」認為「又甜又膩」。雖然評論不少，不過這次新品沒有出現如「醬香拿鐵」首日單品銷售542萬杯的盛況。截至出稿時間，深圳各個瑞幸門店的「醬香巧克力」仍可購買，無需排隊。

另據《每日經濟》報道，成都多家瑞幸門市的「龍巧」上線首日也並未出現排隊購買的火爆場面。早上9時左右，一家瑞幸店員表示，「目前還沒有人買醬香巧克力」「現在下單馬上就能拿到」。另一瑞幸門市則表示，「目前排隊有10杯左右。」目前，瑞幸方面亦未統計銷售數據。

內地《界面新聞》引述上海啡越投資管理有限公司董事長王振東的觀點表示，茅台與瑞幸的此次聯名不如上次「醬香拿鐵」爆款定位精準。

報道表示，上次茅台與瑞幸的聯名能夠觸達更多非咖啡用戶和茅台酒愛好者。不過，王振東認為，此次巧克力飲品的輻射範圍較少能輻射到男性，因為茅台的主要消費群體是男性，「醬香巧克力這次的聲音量不太大，應該跑不了量」。