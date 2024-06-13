海南護士突遭患者持刀割頸　用手遮擋留7cm傷口　醫院：強烈譴責

位於海口市的海南醫學院第一附屬醫院周三（12日）發生一宗傷人案，一名護士淩晨書寫護理記錄時，突然遭患者持刀傷害，事後警方介入，疑犯被帶走處理。



據院方周四（13日）通報，周一（11日）中午，患者林某因病入住該院治療，當時其情緒正常，未發現精神異常表現，無醫療糾紛情況。可周三凌晨0時01分，蔡姓值班護士書寫護理記錄時，林某突然繞到其身後，並勒住其脖子，再用水果刀割向護士頸部。

蔡護士立即用左手進行遮擋，導致左手上臂內側被水果刀割傷。之後，科室其他醫護人員及醫院安保人員立即協同當場將林某控制，隨即報警，派出所警員及時趕到，將林某帶往派出所進一步處理。目前公安部門正在介入調查中。

通報稱，事件發生後，醫院高度重視，積極處置，受傷的蔡護士被緊急送往手術室，術中探查可見傷口長約7cm，左尺側腕屈肌部分斷裂，肌內動脈斷裂出血，尺神經外膜淤血水腫，行清創縫合術後安返病房。院黨政負責人、工會及相關職能部門代表全院職工及時到病房對蔡護士及其家屬進行慰問。目前蔡護士情緒穩定，由家屬進行陪護，已安排人員對其進行心理疏導。

最後，院方感謝社會各界對該事件的關注，以及對蔡護士的同情與關心，「我們強烈譴責傷害醫務人員的惡劣行徑，堅決支持司法機關依法執法，堅決維護正常的醫療服務秩序」。