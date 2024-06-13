退休伯伯6蚊買舊書驚揭洩密大案　「軍事機密」僅值8毫一公斤？

6月13日，中國國安部再披露一起涉及軍事泄密案件。國企員工張伯退休後愛好收集軍事類報刊讀物，是狂熱軍事迷。近期張伯在家門口花了六元（人民幣，下同）竟買到了「軍事機密」。



一日，張伯在花園散步時，在一間廢品收購站看到兩個蛇皮編織袋中裝滿了各種回收書本。他上前翻看發現，書籍嶄新且涉及軍事，便花六元買下其中四本。

回到家後，張伯研究書籍發現愈來愈奇怪，幾本書的封面上分明標注「機密」、「秘密」，不過亦都不似信筆塗鴉。張伯意識到，自己將國家軍事秘密「買」了回家，若被有心之人買去，後果不堪設想。於是，張伯立刻撥打國家安全機關舉報受理電話12339，將這四本書送交當地國家安全機關。

國安部再曝光軍事泄密案，300本軍事機密被「廢品出售」。（視覺中國 示意圖）

國家安全機關根據張伯提供線索，第一時間趕到現場，將所有涉密資料進行回收處置，並對廢品收購站老闆進行調查問詢和保密教育。

調查發現，向廢品收購站出售涉密資料的為某軍事單位涉密人員郭某和李某。此二人保密意識薄弱，貪圖省事，未按照涉密文件銷毀流程，擅自決定將待銷毀的8套共計200余本涉密資料作為廢品出售。該批涉密資料總重30余公斤，以每公斤0.8元價格賣出，二人僅獲利20余元。

2023年4月7日，北京，國家安全部。（視覺中國）

經國家安全機關全面查證，得益於張伯的熱心舉報，相關涉密資料並未進一步擴散傳播，未對中國軍事安全造成實質性危害。事後，相關單位在國家安全機關指導下及時堵塞保密管理漏洞，相關責任人也依法受到相應處理。