台國安人士評解放軍演：｢懲戒台獨｣是藉口　目標｢島鏈以西｣控制權

解放軍東部戰區23日宣布實施為期2日的「聯合利劍-2024A」軍事演習，台灣國安人士指出，今次軍演由中共中央軍委會聯合作戰指揮中心副總指揮何衛東規劃操作，首度結合大陸海警，很典型具有法律戰的企圖，「懲戒台獨」只是藉口，實則欲取得「島鏈以西「控制權。



台媒《中央社》引述匿名台灣國安人士分析報道，指解放軍演習凸顯北京想要取得區域跟國際詮釋的主導權，「軍演整體而言，就是一個對台灣、對國際社會的極限施壓，也是複合戰當中典型的認知操作」。

在軍演型態方面，該國安人士指出，北京將例行「戰備警巡」組合成一個「圍住台灣本島離島，同時拒斥友軍的」戰略威嚇圖像，與其說是「聯合利劍」，不如說是「組合利劍」。

該國安人士分析，今次軍演具體目的是以軍機、軍艦騷擾，壓迫鄰接界線；控制戰場，包括海空及電子權的爭奪；對台灣周邊海空，包括外國目標的模擬攻擊，其中包括所謂執法；以及最重要的，是要取得「島鏈以西」的軍事主導權。「軍演較特別之處，除了是解放軍首次將取得島鏈以西控制權當作演習目標，也是首次結合海警船演練所謂執法動作，展現法律戰企圖，形同將島鏈以西當成中國的內水」。