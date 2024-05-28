國安新規遭污名｢所有人入境中國都會被查手機｣　國安部：境外抹黑

國家安全部日前公布的《國家安全機關行政執法程式規定》和《國家安全機關辦理刑事案件程式規定》，將於7月1日正式生效。政令一出，引起各界議論「未來所有人入境中國都會被查手機」，甚有傳聞深圳、上海海關已搶先施行抽查的消息，國安部度此抨擊，「一些境外反華敵對勢力借機造謠抹黑，實屬荒謬至極」。



國安部官方公眾號28日發表文章，直言抨擊一些境外反華敵對勢力以「惡人先告狀」的方式對這兩個嚴格依據上位法制定的部門規章進行大肆炒作，惡意編造所謂「入境中國被查手機」這類聳人聽聞的言論，這是標準的「欲加之罪，何患無辭」的蓄意抹黑，更是典型的「以己度人、賊喊捉賊」的自我鏡像。強調「荒謬論調，不攻自破」。

國安部發文表示，中國是一個法治國家，嚴格保護公民的通信自由和通信秘密。中國憲法和法律明確規定，非因法定事由，非經法定程式，任何組織和個人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密，充分體現了維護國家安全和保障個人權利的平衡兼顧。

國家安全部公布執法兩部新規，擴大執法人員調查他人電子設備相關權利，諭令今年7月上路。有外媒5月報道，有民眾反映從深圳返回香港，已有海關人員攔截檢查手機行動，另在南京及杭州的機場也出現類似情形。（蘇煒然攝）

近年來，國家安全機關堅決貫徹落實黨中央全面依法治國戰略部署，積極參與中國特色國家安全法律制度體系建設，推進國家安全法治工作實戰化、專業化、規範化建設。《中華人民共和國反間諜法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等作為兩個部門規章的上位法，分別對國家安全機關的行政執法權、刑事偵查權作出授權性規定。兩個部門規章作為國家安全機關規範執法司法活動的重要依據，嚴格在上位法賦權的範圍內對國家安全機關各項職權進行細化，並對所有執法權都作出清晰明確的嚴格規範，體現了懲治違法犯罪和尊重保障人權的有機統一，實現了履行執法權力和保障合法權益的統籌兼顧。

國安部強調，兩個部門規章出台有據，並指新修訂的《中華人民共和國反間諜法》依據憲法有關條款，對國家安全機關依法查驗電子設備設施作出具體規範，諸如查驗前提明確、查驗對象明確，以及查驗流程明確，目的皆是為有效防範、制止、懲治間諜違法犯罪活動。

對於外界的各種質疑，國安部點名，個別自我標榜為「法治社會」和「民主燈塔」的西方國家，「說一套做一套」，慣於將「法律工具」政治化，針對入境中國公民的無端滋擾盤問、隨意關「小黑屋」、強行「查手機」等事件屢見不鮮。甚至有個別國家的海關邊境部門專門出台規定，宣稱無需獲得批准，即可任意查驗入境人員電子設備，並要求提供解鎖密碼，否則將沒收電子設備、強制拷貝內容，並拒絕其入境。

國安部抨擊，這些胡作非為的執法亂象，哪有一點法治可言，已成為破壞國家交往、民間交流的「新毒瘤」和歧視華人、亞裔族群的「新實錘」。

國安部表示，那些自知理虧之人，明知有個別國家執法部門有隨意檢查入境人員手機的惡行，就一廂情願地認為中國也會效仿這種非法行徑，無疑是「以己度人」。那些心懷叵測之人，恐懼其危害我國家安全的行為遭到嚴厲打擊，就對中國執法部門進行「潑髒水」式的惡意攻擊，純屬「賊喊捉賊」。