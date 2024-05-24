｢霸榜｣俄羅斯後　中國電動車火爆巴西車市：前四月銷售同比增8倍

中國電動車企近年發展迅猛，積極出海搶灘，繼「霸榜」俄羅斯車市之後，中國電動車也在南美市場高速崛起，統計今年前4個月，中國電動車在巴西新車市場銷量已達到去年同期的8倍。



根據《日本經濟新聞》網站24日報道稱，今年前4個月，中國電動車在巴西的銷量達到4.8萬輛，增至去年同期的8倍。根據巴西電動汽車協會的數據，去年巴西電動汽車的銷量比2022年猛增91%，達到創紀錄的9.4萬輛。在電動車銷量排行榜上，比亞迪、奇瑞和長城汽車等中國車企位列前五。

2024年 3月12日，工作人員在位於巴西阿馬遜州馬瑙斯的比亞迪電池工廠生產線上工作。（新華社）

報道指出，中國電動車無論是在價格還是性能上，都非常符合當地民眾使用需求。巴西業內專家認為，「中南美地區正處於EV（電動汽車）的發展初期。消費者對先進技術感到新奇，再加上價格實惠，中產階層正在購買」。

報道指出，隨著中國不斷擴大汽車出口，中南美市場的重要性逐漸顯現，成為巨大的承接市場。從今年前三個月的數據來看，巴西和墨西哥分別位列中國電動車出口總額的第四和第五位。

此外，《彭博社》報道，巴西政府開始著眼電動汽車產業的長期發展，將啟動一系列重建汽車行業和加快綠色轉型計劃，以吸引汽車產業投資。據悉，比亞迪和長城汽車規劃在當地建廠，未來將在整個拉丁美洲地區銷售電動汽車。比亞迪預計將於2025年中在巴西的一家新工廠開始生產，長城汽車則計劃在今年年底前在聖保羅附近的工廠生產SUV車型。

中國車企國際競爭力已大幅提升。圖為2018上海浦東國際汽車展覽會，吉利博瑞GE汽車。（VCG）

但與此同時，在美國施壓下，墨西哥對中國電動車關上了「激勵」的大門，以防止在墨西哥生產的電動汽車流入美國市場。據外媒報道，墨西哥將不會對中國電動汽車生產投資提供低成本土地或減稅等激勵措施。