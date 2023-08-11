港珠澳西延伸項目迎進展　黃茅海通道擬明年通車料往粵西縮時30分

港珠澳大橋西向延伸項目、連接廣東台山和珠海的跨海通道——黃茅海跨海通道，建設再迎來新進展。預計2024年底建成通車後，珠海到粵西地區時間將縮短約30分鐘。



據央視報道，周五（11日）早8時許，歷時2個多小時的連續施工，黃茅海跨海大橋西塔首片鋼箱樑完成吊裝，黃茅海跨海通道進入關鍵建設期。

黃茅海大橋主樑採用全漂浮體系大節段分體式鋼箱樑，此次吊裝的首片鋼箱樑長22.5米，寬19.7米，高4米，重約355噸。吊裝高度大，相當於要把35頭成年非洲象吊到高達60多米的位置。針對施工海域颱風頻發的特點，黃茅海跨海通道項目建設團隊研究出了颱風多發區分體式鋼箱樑架設技術及成套裝備。

據介紹，黃茅海跨海通道接下來將穩步推進各項施工建設，2座主橋預計明年4月份全部合龍，隧道預計在今年8月份全部貫通，整個工程項目預計將於2024年年底建成通車。

黃茅海跨海通道路線圖。（人民網）

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黃茅海跨海通全長31公里，西起廣東江門台山，東至廣東珠海高欄港，由黃茅海大橋和高欄港大橋2座超大斜拉橋、2座隧道和4處互通立交組成。其中，關鍵控制性工程黃茅海大橋結構為三塔兩跨，單孔跨徑720米，橋樑全長2200米，建成後將成為世界最大跨徑的三塔公路斜拉橋。

黃茅海跨海通道是港珠澳大橋的西向延伸項目，它將與港珠澳大橋、深中通道、南沙大橋、虎門大橋等，共同組成粵港澳大灣區跨海跨江通道群，於2020年開工建設，預計2024年底建成通車。

黃茅海跨海通道建成通車後，屆時，從珠海到江門及粵西地區時間將縮短約30分鐘，將進一步密切粵西地區城市與粵港澳大灣區城市間的聯繫，完善大灣區交通路網建設。