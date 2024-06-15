海峽論壇開幕　王滬寧會見連勝文：維護台海和平是兩岸共同願望

6月15日廈門海峽論壇上午10時開幕，國民黨副主席連勝文一行與台灣各界政黨、台商稍早與大陸全國政協主席王滬寧會見。



王滬寧指出，這次海峽論壇順利舉行，充分說明兩岸同胞對於維護台海和平有共同的願望。連勝文則表示，國民黨一直在九二共識及反台獨的共同政治基礎上，與大陸展開各種交流合作。



6月14日，兩岸融合發展示範區建設專題推進會在福建廈門召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。(新華社)

王滬寧會見台灣嘉賓時表示，代表中共中央總書記習近平歡迎大家的到來，表示熱烈的歡迎，也表示衷心的慰問。他指出，今年四月，習近平發表重要講話，從中華民族整體利益和長遠發展的高度，把握兩岸關係發展的大方，創造兩岸同胞和全體中華實現民族復興，也為推動兩岸關係發展指出明確前進方向，凝聚兩岸同胞的熱烈反應。

王滬寧強調，這次海峽論壇能夠順利進行，也充分說明兩岸同胞的交流，維護台海和平有共同的願望，「各位台灣朋友、台灣同胞能夠如約而至，十分振奮，所以我們要共同努力，把活動搞好。」

連勝文則表示，自己是第一次參加海峽論壇。他指出，中國國民黨作為一個具有130年歷史，重視誠信的政黨，過去幾十年來一直在「九二共識」以及反對台獨共同政治基礎上面，與大陸交流合作，一起推動海峽和平，這個理念國民黨從來沒有改變過。

連勝文指出，大陸日前提出福建省兩岸人民融合發展示範區，國民黨十分認同，支持這個領域，希望大陸方面能夠繼續延續一些具有戰略意義的做法，能讓海峽兩岸進一步正向增長。

據了解，因兩岸關係緊張，此次國民黨出席海峽論壇引發台灣社會不小抨擊。對此，連勝文表示，在台灣的政壇要隨波逐流變來變去非常容易，但要堅持原則就需要非常大的毅力跟勇氣，指兩岸關係近年來的動盪起伏，可更加證明國民黨的作法，才真正能為台海帶來和平穩定，也為兩岸同胞謀福利。