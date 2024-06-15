海峽論壇｜民眾黨：堅持兩岸一家親　綠「逢中必反」致台海風險

周六（15日），第16屆海峽論壇在福建廈門登場，台灣民眾黨中央委員、台商事務委員會主委張凱鈞率團與會，並與國台辦副主任潘賢掌會面。潘賢掌表示，盼望家人能和諧相處；張凱鈞則表示，民眾黨始終堅持「兩岸一家親」。



潘賢掌表示，兩岸同胞同屬中華民族，盼望家園和平安寧、家人和諧相處，只要不分裂國家，認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞就可以接觸交流，增進了解、累積互信、化解矛盾、尋求共識。

潘又指，大陸將堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，積極推動兩岸交流、交往、交融，增進兩岸同胞心靈契合，希望雙方相向而行、攜手並進，共同造福兩岸同胞，共創中華民族綿長福祉」。

張凱鈞則表示，當前兩岸互動因民進黨「斷流」而降至冰點，批評民進黨堅持「逢中必反」，激化兩岸對立對抗，導致台海風險衝突升高。

張強調，民眾黨始終堅持「兩岸一家親」，將繼續推動兩岸交流合作，共同追求兩岸和平發展，共謀台海和平與民眾福祉。

連勝文（左）與王滬寧（右）會晤。（中國時報）

廈門海峽論壇上午10時開幕，國民黨副主席連勝文一行與台灣各界政黨、台商稍早與大陸全國政協主席王滬寧會見。王滬寧指出，這次海峽論壇順利舉行，充分說明兩岸同胞對於維護台海和平有共同的願望。

連勝文則表示，國民黨一直在九二共識及反台獨的共同政治基礎上，與大陸展開各種交流合作。