印尼帆船被大火吞噬　中國遊客跳海逃生：財物證件全燒毀

5月初，印尼東部海域一艘載有33人的帆船起火，部分遊客驚慌跳海逃生，事件至少造成4人受傷。

5月15日，《南方都市報》報道，來自廣州的遊客小四（化名）憶述事發驚魂時刻，她表示，當時船上沒有發出任何警報，也沒有疏散撤離船上人員，她被迫和同伴們跳海逃生，後在中國駐登巴薩總領事館協助下辦理證件回國。



小四介紹，此前與潛水中心Scuba Junkie簽訂船宿合約，但出行前兩天被告知，原計劃出行的船隻出現技術問題，需要換成「Sea Safari VII」號船。據她回憶，合約內寫明可以換船。

當地時間5月1日，小四搭乘「Sea Safari VII」號船前往印尼科莫多國家公園開始船宿。當日上午約8時20分，有人發現船艙左側有灰煙冒出，幾名船員上前查看，不長後有人大喊「着火了」。

「Sea Safari VII號」被大火吞噬。（南方都市報）

小四匆忙拿救生衣並跑到甲板上集合，當時她見潛導正在收拾裝備，甲板上沒有船員，「以為是小事故，很快就能解決」。但約5分鐘後，兩名女船員驚恐地跑到甲板大哭，遊客們紛紛上前安慰，「此時依然沒有任何關於火災的警報、對船上人員的組織疏散撤離或任何情況說明」。

小四憶述，當時她在隊伍後方，雖然船右側前方放了救生艇，但煙霧愈來愈大且有火舌冒出，「隨船總監率先直接從船上跳進了救生艇，還沒等我思索要怎麽從船上跳到救生艇，我就聽到我的同伴說，『來不及了我們要跳海了』」。小四跟隨同伴跳海，同行的還有一名女船員，「沒有其他船員和她一起，我牽著她的手，跟她說我們一起跳」。

事後，小四在社交平台上寫道：「原來跟海接觸的瞬間還是蠻痛的，但生死關頭這點痛能換來活著真是萬幸。看過不少別人跳海玩的視頻，也想著有一天要美美地跳一個，但誰能想到，第一次跳海是在這樣的情況下，『願望實現』得如此狼狽不堪」。

部分遊客乘坐救生艇逃生，也有遊客直接跳海。（南方都市報）

小四表示，跳海後才發現部分船身已經燃燒得非常厲害，由於擔心船爆炸，她只能一手緊抓女船員，一邊拼命遊，希望遠離船隻，「我在海裏遊了5到6分鐘，一直大喊救命，才終於有一艘快艇將我們救起來」。

因為船隻失火，小四和幾名同伴的財物和證件均被燒毀，後續行程也因為沒有證件而無法繼續。5月14日，中國駐登巴薩總領事館領事保護工作人員表示，總領館已知悉該事故，並為本次事故中護照被燒毀的中國公民提供辦理旅行證的幫助。

資料顯示，「Sea Safari VII」號船長37.5米、寬10.65米，是Sea Safari Cruises船隊中最大的傳統印尼比尼西帆船，擁有14間客艙，最多可容納28名乘客。據該公司官網船宿預訂信息，6月1日至8月19日，「Sea Safari VII」號船的幹船塢遊覽路線顯示「維修」，其他部分路線則顯示可預訂。

Sea Safari VII。（Sea Safari Cruises）

5月13日，Sea Safari Cruises 回應稱，此行由潛水中心Scuba Junkie包租，起火後船長和船員們曾嘗試撲救並調配救生筏，指示遊客前往船頭潛水甲板集合，並穿上救生衣。由於火勢迅速蔓延，船員立即指示遊客跳入水中，隨船總監先跳入海中，再協助跳入海中的遊客，所有人員疏散用時約19分鐘。

船公司已向遊客退還旅費，為未投保的客人提供一定的賠償金，並承擔遊客衣食住行開支、護照辦理費用以及航班費用等。

小四透露，她與潛水中心Scuba Junki簽訂船宿合約，但沒有與船公司簽約。船公司答應退回後續未完成行程的款項，潛水中心則答應退全款，至於個人損失，他們至今未得到合理賠償方案。

船公司表示，由於遊客是與潛水中心簽訂船宿合約，客人的需求安排和退款支付手續是通過該潛水中心進行，船公司則負責承擔費用。若遊客願意，將為對方提供免費的船宿旅行。

小四表示，目前僅獲兩張有效期至2026年的印尼船宿券，她認為船公司應當承擔造成遊客損失的責任，要求給予全部財物損失賠償，「說實話，經過這件事，還敢不敢坐船都是個問題，心理創傷還未可知」。