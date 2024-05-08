日圓俯衝｜銀座LV人龍長幾百米　中國遊客日本瘋狂掃貨：不買就虧

這個五一，陸垚第一次去了日本。「最近匯率太好了，5塊（人民幣，下同）不到就能換100日圓。」他說，「隨便買點什麼，再退退稅，機票錢就賺回來了。」但剛到沒多久，陸垚就被中國的遊客大軍狠狠地震撼了一番：銀座的LV隊伍，已經排到了門店之外，沿著中央通這條馬路延出了幾百米，他們等了快兩個小時。臨近的不少奢侈品店，很快也賣斷貨。



到了鎌倉，擁擠的人潮，又讓他彷彿回到了上海：「排隊的時候，我前後說的都是中文。」他們站在坡道上，就為了拍下江之島電鐵經過時的湘南海岸景色。

沒錯，這個假期，中國人又把日本「擠爆」了。無論是銀座、梅田這樣的購物聖地，或是鎌倉、箱根這樣的旅遊景點，中國遊客的身影無所不在——有的忙著打卡，有的埋頭刷卡。連校長王思聰，也被人們拍到了在原宿的街頭掃貨。

中國遊客爆買潮回來了 LV人龍復活（點圖放大瀏覽）：

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統計顯示，這次五一，日本成了中國遊客出境選擇的第二大國，僅排在已經免簽的泰國之後。2024年的第一季度，中國人在日本的人均消費就已經達到了1.37萬元，在所有國家中位居榜首。而今年五一，也見證了中國人「消費變遷」的一面——10年前，中國人爆買的是日本的馬桶蓋和電飯煲；如今搶購的，是始祖鳥（Arc'teryx），LV，和小布單車。

銀座LV排隊近兩小時 手袋便宜2000多

在上海工作的陸垚，五一和女友跑到日本玩了一大圈，昨天才剛回來。好久沒有假期，這次他們早有選個地方旅行的打算，但真正定下去日本的計劃，卻只是出發前一周的事情。沒錯，最近的日圓匯率，堪稱「史上最弱勢」。過去的半年裡，日圓價格一路俯衝，去年年底，1塊還只能換到17日圓，如今，這個數字已經飆到了22日圓。

他們把酒店訂在了東京市中心的虎之門。五一漲價，價格已經要接近2,000元一晚，但從這裡出發去週邊幾個購物區銀座、表參道、代官山，都很方便。奢侈品店自然是最大的目標，「幾家品牌店，我們基本上都跑了一遍」。

可陸垚無奈地發現：大部分門市前都排著長長的隊伍，裡面幾乎每個人都在講著中文。像銀座LV這樣的頭牌旗艦店，更是可以排到幾個轉角之外。還好他們功課做的全，住的又近，雖然排了快兩個小時，還是買到了想要的包包、鞋子。

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每間奢牌店裡，都配有中文導購，掛著寫有「翻譯」的胸牌，給他們一一介紹不同的產品，購物體驗還是很不錯。店員還在一旁「推波助瀾」，手裡拿著計算器，幾下就把退稅以後的價格擺到面前，面對這種誘惑，實在是難以抵擋。陸垚本來沒有購物慾，陪女友逛了一圈之後，也為自己也買了一個巴黎世家的錢包。「我現在也有錢包，但是在那個環境裡面，就突然有一種『不買就是虧了』的衝動。」他笑著和我講，「畢竟比國內還便宜了蠻多。」

相較於幸運的陸垚，他的好朋友本來也想買一個LV的包，但排隊進去之後，發現想要的型號早已賣光，而別家門前長長的隊伍，又給她「買買買」的想法潑了一盆冷水。

不少日本本地媒體，也報道了中國遊客五一在東京購物的場景，從淺草寺到新宿，熱門的商店大多人頭攢動。以LV為例，熱門款Speedy 20手袋，日本賣30.8萬日圓，退稅以後，比國內便宜了2000多。優惠的價格搭配貼心的服務，中國人再次「買爆」日本，一點也不奇怪。陸垚在東京待了2天，基本上都花在了購物上。「我也有朋友，這次真的就是在東京待一周，沒去任何景點，各種逛店。」他說。「他們只是來買奢侈品。」

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始祖鳥與小布 成了中產階級的新寵

Lucy已經是第4次去日本了，這趟旅行給她最大的感受，是「日本變得更便宜了」。她和朋友到松屋吃了一頓牛蓋飯，發現最基本的套餐，居然只要400多日圓。手機一換算，人民幣20幾塊，比上海還便宜的多。「我現在在公司點外賣，隨便一個都要三四十。」Lucy說，「感覺在吃飯上面，日本已經不比國內一線城市貴了。」

Lucy這次沒有買奢侈品，「想想反正也搶不過那些代購，就不願意去排隊了，反正也有別的東西可以買」。「最後反而是在澀谷的Loft買了最多。」她笑著說，「各種亂七八糟的文具還有雜貨，裝了大半個行李箱，都是之前就很喜歡的。」

當然，Lucy的日本之行也有不小的收穫——買到了一台心念已久的富士相機。像這些相機品牌，在國內不僅加價，還時常斷貨。於是她來之前就在網絡上做好了攻略，到了日本，就跑到一家許多人推薦的店鋪，直接拿下。這台相機，國內賣13000多，日本只需要11000，相比國內，便宜了2000塊。

除了那些來狂掃奢侈品的華人遊客，Lucy的經驗也算是很有代表性。十年前的新聞報導裡，中國人跑去日本，還是盯著馬桶蓋、電飯煲這樣的生活用具，或是在藥妝店裡瘋狂採購美妝用品。

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這個五一，始祖鳥、小布單車成為了中國遊客的新寵。大阪的所有始祖鳥店，基本上都被買空，被大家調侃「來買鳥的，發現連鳥毛都沒買到」。一件Beta It大衣，國內賣5400，這裡只要3500，還可以退稅。如果運氣好，還有不少款式，基本上就相當於國內的6折。所以很多人早在開門之前，就已經蹲守在門口，就算這樣，衝進去也會常常遇上斷碼。

國內中產階級偏愛的Brompton單車更是差價驚人，有人買到一台六速的C line ，折合人民幣只要10500，國內要接近16000才能買到。有人更是買完就拆封，在鴨川騎行露營兩天，再打包帶回國。過去調侃爸媽輩扛電鍋的人，現在自己扛著更大的腳踏車包，也樂在其中。

動輒萬多二萬港元的英國摺疊單車成中產寵兒 點圖放大看看Brompton單車：

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外國遊客在爆買 本地人卻在消費降級

現在赴日旅遊的人數依然沒有完全恢復，但購買力卻再度刷新。面對此景，日本網友議論紛紛。有人覺得，「終於回來」的中國遊客，為日本的經濟增加了不少活力，自然算是好事。也有人認為，最近也是日本的黃金周，突然湧入這麼多外來遊客，實在難以抵擋。

日本購物市場的火熱，從LVMH公佈的數據中就可見一斑：今年1-3月，這家奢侈品大牌在日本地區的銷售額同比增長了32%，而日本以外的亞太區反倒是在下跌。愛馬仕（Hermès）也是一樣，日本第一季的銷售額達到了3.57億歐元，較去年同期成長接近11%。弱勢的日圓，自然引來了包括中國在內的無數國外遊客前來買買買。

但那些「賺日圓花日圓」的日本本地人，就沒有那麼享受了。不少人趁著假期出門遊玩，但為了節省開支，甚至開始自備食品當早餐。這個五一，日本迎來了高端消費的熱潮，但這場過度依賴外國遊客的盛宴，究竟會不會是曇花一現，並沒有人能給出答案。