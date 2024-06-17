最高還原度《康熙大帝肖像》時隔300年回歸中土　空降上海展場

「最後的貴族——烏菲齊館藏18世紀歐洲大師繪畫」正在上海東一美術館展出，史上最接近康熙真實面貌的稀世名作《康熙大帝肖像》作為特別展品，也在離開中國300多年後，再次回歸中土。



綜合《澎湃新聞》、《觀察者網》等內媒報道，該展覽是意大利烏菲齊美術館與東一美術館「五年十展」合作計劃的第四展，呈現戈雅、卡納萊托、布歇等50餘位歐洲藝術大家的81幅作品。

烏菲齊美術館新任館長西莫內．韋爾德（Simone Verde）。（澎湃新聞）

為深入加強兩館之間的交流與合作，烏菲齊美術館新任館長西莫內．韋爾德（Simone Verde）專程從佛羅倫斯前來上海，並為「最後的貴族」展帶來一幅新增特別展品《康熙大帝肖像》。

6月16日下午，東一美術館舉辦了「康熙大帝肖像——最後的貴族烏菲齊館藏18世紀歐洲大師繪畫特別展品揭幕儀式」。《康熙大帝肖像》是意大利烏菲齊美術館藏的唯一一件中國皇帝肖像畫，由意大利艾米利亞地區畫家傑凡尼．熱拉蒂尼（Giovanni Gheradini，中文名為聶雲龍）創作於18世紀初，被認為是最高度還原康熙樣貌的作品。

「最後的貴族——烏菲齊館藏18世紀歐洲大師繪畫」展覽現場。（澎湃新聞）

據介紹，皇帝聘請西洋畫家為皇室成員繪製油畫肖像的風潮，始於康熙，盛於雍正、乾隆。其中，聶雲龍是有據可考的最早供職於康熙宮廷的西洋畫家。他在中國只待了4年，就回到意大利，並把《康熙大帝肖像》也帶到了佛羅倫斯。如今，時隔近300年，首次《康熙大帝肖像》離開意大利返回中國展出。

畫作《康熙大帝肖像》為橢圓形外框，康熙頭戴紅絨東珠帽，身著石青色常服，面容深邃，細長鼻樑與小眼睛的組合使得他的五官顯得尤為立體。而他那犀利的眼神，更是透露著一種不容小覷的威嚴。畫面整體佈置雖然簡單，但卻有力地勾勒出一個簡明的三維空間。這也與北京故宮博物院收藏的一幅卷軸有所不同。故宮藏卷軸呈現的康熙帝看上去更年邁，他端坐於藏書之間，身著相同服飾：裝飾有碩大珍珠的紅色帽子，藍色長袍上飾有金色紐扣。

官方介紹，這位意大利畫家於1700年至1704年間在清朝宮廷生活。在此期間，他完成了一些肖像畫， 包括收藏在烏菲齊美術館的這幅康熙帝肖像。根據那不勒斯東方大學創辦者馬泰奧．里帕神父的回憶錄所述，聶雲龍在宮中還開辦了一所畫院，有人推測這所畫院可能負責制作了北京故宮博物院所藏的康熙肖像卷軸。

烏菲齊美術館寶藏之一《康熙大帝肖像》展示圖。（網絡）

「這才是真正的康熙『廬山真面目』。（畫中）康熙穿的應是常服，仔細觀察不難發現，胸前和袖口都是有龍紋的。」東一美術館執行館長謝定偉告訴《中新網》記者，把《康熙大帝肖像》放在展覽「最後的貴族」的最後一部分展出，與歐洲人物肖像及歐洲風情畫作形成前後「對話」，也是契合了這件布面油畫及本次展覽的東西方文化交流的內涵。