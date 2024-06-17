北京現代汽車高管：車企靠愛國情緒賣車對行業傷害很大

在第16屆中國汽車藍皮書論壇上，北京現代汽車董事、常務副總經理吳周濤發表演講時語重心長地指出，內地汽車市場確實存在過度競爭的問題，一些車商靠著假宣傳、網絡水軍攻擊對手，甚至販賣愛國情緒綁架消費者，這些都會對整個行業的發展造成很大的傷害。



內媒《快科技》報道，吳周濤在演講時指出，行業發展如果是良性競爭，那就是良幣驅逐劣幣的過程，但如果是過度競爭，市場可能就是劣幣驅逐良幣的過程。

北京現代汽車董事、常務副總經理吳周濤直言，內地汽車市場目前呈現過度競爭。（快科技）

吳周濤表示，當前內地汽車市場出現了一些不合理的競爭行為。例如：依靠補貼政策、壓榨供應商、以次充好，甚至是在行銷端有些虛假宣傳、忽悠消費者、靠水軍網紅攻擊競爭對手、販賣愛國情緒綁架消費者等等。其實這些對整個行業的發展傷害挺大的，也是一種不合理的競爭行為，需要制止。

吳周濤認為，真正良性的競爭是靠技術創新、成本控制，這樣帶來的良性競爭是合理的，也是行業長期發展必須具備的。「北京現代作為合資企業，不會進行價格競爭，而是進行產品技術競爭，過去更多的是放在國內市場，現在開始也在進行戰略轉型。」

吳周濤主張，在內地市場大力快速發展電動化、智能化產品，同時打開海外出口市場，更多地向外擴大，應透過這樣的一些轉型應對目前的市場競爭。

4月25日，2024北京車展開幕。（新華社）

根據公開資料，北京現代汽車有限公司成立於2002年10月18日，是中國加入WTO後被批准的第一個汽車生產領域的中外合資項目，由中國的北京汽車投資有限公司和韓國現代汽車股份有限公司共同出資建立。

根據中國汽車工業協會統計，北京現代2005年轎車銷量為22.47萬輛，列中國第4位。截至2019年3月，北京現代汽車在北京有3家整車生產工廠，年生產能力為105萬輛。2017年9月28日，全球權威的市場調研機構J.D. Power發布2017年中國新車質量研究（IQS）報告中，北京現代奪得了「質量冠軍」的頭銜。