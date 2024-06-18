暗將安定粉裝膠囊讓出軌丈夫服用　女子殺人投江15年後落網判無期

2005年，雲南怒江傈僳族自治州有男子出軌，後向妻子提出離婚，並要求妻子「淨身出戶」。妻子不同意離婚並指使侄女買兇殺人，用安定粉末替換的膠囊讓丈夫服用，趁其熟睡將其殺害投江。15年後妻子被拘捕歸案，近日二審裁定書曝光，顯示妻子被判處無期徒刑。



據內媒《瀟湘晨報》，2005年下半年，雲南怒江男子高某明（歿年38歲）有外遇後向其李姓妻子提出離婚，且要求李女「淨身出戶」——無條件放棄所有夫妻共有財產。李女不同意離婚，二人夫妻感情日趨惡化，李女便萌生了殺害高某明的想法。

雲南省怒江中級法院一審查明，2006年2月初，為殺害高某明，李女在雲南貢山縣城購買了安定藥片、尼龍繩、頭套等物品，用家中的窗簾縫製布袋，又指使自己的侄女僱兇。

同年2月20日晚上9時許，高某明誤服下由李女事先用安定粉末替換的膠囊後熟睡。李女便打電話讓侄女帶所僱幫兇到高某明家。李女及其侄女與幫兇將高某明殺害，並將高某明的屍體裝入布袋後推入怒江，李女支付給幫兇1萬元人民幣報酬，便各自逃離現場。

雲南怒江貢山。（視覺中國）

雲南怒江貢山。（視覺中國）

2006年3月，高某明的屍體漂出江面被他人發現後報警。經檢驗、鑑定，高某明被人殺害後拋入怒江中，死因為頸部銳器傷死亡。

2021年4月，雲南公安將李女及其侄女拘捕歸案。

一審法院以李女犯故意殺人罪，判處無期徒刑。李女侄女犯故意殺人罪，判處有期徒刑十五年。

近日，法院公開二審刑事裁定書，駁回上訴，維持一審原判。