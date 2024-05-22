武漢醫生被指控出軌、私藏麻醉藥　事主：妻子為離婚官司栽贓嫁禍

湖北武漢麻醉醫生丁某，最近在處理離婚事宜期間，被同為醫生的妻子張雲（化名）指控在家中私藏超過80份麻醉藥品。同時，丁某疑在手術期間與出軌對象聊天，並向對方分享病人麻醉後的照片。

張雲已向武漢市衛健委反映事件並報警。丁某則稱遭妻子栽贓嫁禍，與對方早已協議離婚，自己並未出軌，麻醉品是工作原因帶離醫院，「沒用完就被我放家裏了」。



《封面新聞》報道，張雲介紹，她與丁某早年在外地某醫院共事，後來組建家庭、返回武漢工作，育有兩名孩子，最近幾年兩人感情變淡，丁某常以出差為由外出。

前不久，張雲無意中發現丁某在微信和抖音私信與一名女性有長期的曖昧聊天，從去年11月開始，兩人以老公老婆相稱，還疑似有約開房的記錄，以及親昵照片。丁某曾表示願意回歸家庭，但張雲發現他與該名女性一直有聯繫，更以出差為由到外地探望對方。再次攤牌後，丁某提出離婚，兩人為財產分配、孩子撫養權問題訴至法院。

張雲指控，丁某在手術期間向出軌對象分享病人照片。（封面新聞）

張雲回家打包物品時，發現丁某房間有80多份麻醉藥品，還有幾個用完的空瓶，部分藥品已經過期，另有手寫的賬單，「懷疑他拿這些藥品出去掙錢了」。張雲介紹，丁某私藏的藥品包括注射劑、管制類麻醉劑等，在各家醫院都被嚴格管控，嚴禁攜帶外出和私藏。

張雲坦承，法院認為現有聊天記錄不足以判斷丁某出軌，她將丁某外帶、私藏管制類麻醉藥品的行為向武漢市衛健委舉報，希望丁某被依法處理。5月18日，張雲向武漢市公安局漢陽區分局報警，將所有藥品、空瓶交給警方。

張雲提供的數百張聊天記錄顯示，雙方以老公、老婆相稱，探討過結婚、如何更好撫養孩子的問題，回顧兩人首次約會男方擔心遭遇「仙人跳」，有多次約會及分享親昵照片的記錄。丁某曾向女方發送兩張病人麻醉後以及手術台操作的畫面，稱自己正在手術。

張雲指控，丁某在手術期間向出軌對象分享病人照片。（封面新聞）

丁某：妻子為離婚官司栽贓嫁禍

丁某反駁妻子的種種說法。他表示，夫婦二人感情不和，早年已經協議離婚，但為了孩子沒有完全離婚，「我跟女網友只是網上曖昧聊天，法院不認為我是出軌」。

至於張雲所說的外帶、私藏麻醉藥品，丁某稱大部分是栽贓陷害，受嚴格管制類的麻醉藥品，是早幾年因工作原因帶出醫院，沒用完的就放在家中，也曾向科室主任匯報過，「其他藥品、空瓶，是她從別處找來誣陷我的，她自己是產科醫生，也有機會接觸這些藥品」。至於手寫賬本、聊天記錄也是張雲偽造，可以交給警方調查。

武漢某醫院麻醉科醫生介紹，上述「毒麻」類麻醉藥品是需要雙人雙管的毒麻藥品，有成癮性，是製毒原料，是只能在麻醉科使用的處方藥，在正常管理制度下，其他科室醫院不可能自行獲得，每次都要登記使用量。「如果真的被私帶出醫院私藏，醫院的管理制度顯然是出問題了，醫生和醫院都會受到嚴格處理」。

丁某工作的武漢六醫院稱，醫院有嚴格管理制度，查看了相關記錄後，沒有出現麻醉藥品被外帶、未歸還情況，稍後會詢問丁某本人，再次核實了解。