妻子出軌堅持離婚　遭怒夫波鞋狂抽臀部20分鐘致死　法院判決曝光

青海一名女子出軌並向丈夫提出離婚，遭一氣之下的丈夫將她打成重傷致死。近日，案件的一審判決書公開，男子因犯故意傷害罪被判處有期徒刑10年。



青海省海東市樂都區人民法院審理查明，被告郝某與被害趙某趙某是夫妻關係。2023年8月至9月期間，郝某發現趙某與他人有不正當男女關係。2023年11月13日，趙某提出離婚，二人為此發生爭執，期間郝某先徒手毆打趙某臀部，後使用家中波鞋底抽打趙某臀胯部、腿部、胳膊等部位長達20分鐘，致使趙某體表大面積皮下出血。

翌日凌晨2時許，趙某聲稱身體疼痛，服用藥物無果，郝某遂將趙某送往醫院救治，後經搶救無效死亡。

郝某案發後主動撥打報警電話，到案後如實供述自己罪行，並自願認罪認罰。且經法院主持調解，郝某與趙某親屬達成刑事附帶民事賠償協議並已部分履行。

一審以被告郝某犯故意傷害罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權利二年。（視覺中國）

一審法院認為，郝某未能正確處理家庭矛盾，本應以冷靜方式處理解決，卻因憤怒失去理智採用暴力手段，故意傷害被害身體，致其死亡，其行為已構成故意傷害罪，應依法予以懲處。被告郝某案發後主動報案，到案後如實供述自己罪行，屬自首，可以從輕處罰；自願認罪認罰，依法可從寬處理。

法院指出，本案是婚姻家庭矛盾引發，被害對矛盾激化負有一定責任，但不能成為被告實施故意傷害行為的正當理由，考慮本案屬事出有因，案發後被告郝某積極搶救被害人，其親屬代為賠償被害親屬部分經濟損失，取得部分親屬諒解，對被告郝某可以酌情從輕處罰。

辯護人提出被告郝某有自首、認罪認罰、積極搶救被害，取得部分親屬諒解、是初犯，請求從輕處罰的意見合理，予以採納；關於被害對案件發生有重大過錯的辯護意見不予採納。一審以被告郝某犯故意傷害罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權利二年。